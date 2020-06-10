Şehitlerimize veda: PKK'lı hainlerin saldırısı sonrasında şehit olan işçilerimiz son yolculuğuna uğurlandı

Van’ın Çatak ilçesinde terör örgütü PKK’lı teröristlerin yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında şehit olan işçiler Murat Yağdıran (60) ve Emrah Baran (32) son yolculuklarına uğurlandı. İlçeye bağlı Narlı bölgesindeki Belbuka Yaylası’na yol çalışması yapan yüklenici firmanın sivil servis aracına terör örgütü PKK’lı teröristlerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda şehit olan Yağdıran ve Baran için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaşı Tıp Merkezi karşısındaki helikopter pistinde tören düzenlendi.

Şehit Emrah Baran

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Şehit Murat Yağdıran

GERİDE 6 YETİM KALDI

Şehitlerin yakınları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı törende aileler gözyaşlarına hakim olamadı. İl Müftüsü Ömer Keskin tarafından kılınan cenaze namazı ve yapılan duanın ardından evli ve 5 çocuk babası Murat Yağdıran Akköprü Mezarlığı’nda, evli ve 1 çocuk babası Emrah Baran ise Yumrutepe Mahallesi Mezarlığı’nda toprağa verildi.

EKMEĞİNİN PEŞİNDEYDİ

Şehit Murat Yağdıran’ın dayısı Halil Taş, “Şehitlerin ölmediğini biliyoruz. Şehitler asla ölmez. Vatan da bölünmez. Benim yeğenim ekmek peşindeydi. Ekmeğinin peşinde olanlara kurşun sıkılır mı? Askere, vatana kurşun sıkılır mı? Asla sıkılmaz. Sıkanların Allah belasını versin. Acımız çok büyük” diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı da Çatak’taki saldırıyla ilgili olarak “2 sivil kardeşimizin kanı yerde kalmayacak” açıklamasını yaptı.

15 GÜN ÖNCE İŞE BAŞLADILAR

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Veysel Uçar

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Abdullah Dokuz

Saldırıda yaralanan işçiler, terör örgütü PKK’ya tepki gösterdi. Yaralanan işçilerin tedavisi, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde devam ediyor. İşçilerden Abdullah Dokuz, arkadaşlarının birçoğunun, 10-15 gün önce kendileriyle çalışmaya başladığını belirterek “20 günlük işimiz kalmıştı. Teröristler gelip hain tuzaklarını kurdular, sivil halka vatandaşlara kastettiler. Daha 30 yaşlarındaki kardeşimizi katlettiler” ifadelerini kullandı. İşçilerden Veysel Uçar da “Asker ve güvenlik korucuları hemen yardımımıza koştu. Çatışma çıktı. Daha sonra helikopter geldi bizi aldı hastaneye ulaştırdı” dedi.

OYNAT 00:39 Hakkari'deki elim olay sonrası kışlalar 'intikam marşı' ile inledi Hakkari'de asker eşi ve henüz 11 aylık olan bebeğinin bulunduğu araç, bebek katili PKK'lılar tarafından EYP ile patlatılmış, anne ve bebeği de şehit düşmüştü. Bebek katillerinin hain saldırısı sonrası kışlalar intikam marşlarıyla inledi. BiP'te paylaş

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