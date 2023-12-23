|
Gündem

Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen terörist sayısını duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak'ın kuzeyinde şehit düşen 6 askerimizin kanlarının yerde kalmadığını ve düzenlenen operasyonlarda 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
15:12 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 15:14 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimizin kanı yerde kalmadı


Kahraman Mehmetçik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor. Hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.



Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yeni bir operasyona ilişkin açıklama geldi.


Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan terörist grubun, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.


Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara devam edileceği de vurgulandı.


MSB açıkladı


MSB'nin açıklaması şöyle;


Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!


12 terörist öldürüldü


Konuyla ilgili son gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.


"Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeledeki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:


"Sözlerimin hemen başında dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış bölücü alçaklardan döktükleri kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulacaktır. Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.''



#Recep Tayyip Erdoğan
#şehit
#operasyon
#PKK
32 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Manchester United’ın eski hocası adım adım Kartal’a: Görüşmeler başladı!