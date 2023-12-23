Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen terörist sayısını duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul' programına katıldı. Erdoğan, ''Yarısı bizden kampanyasıyla toplamda 350 bin konutun dönüşümü gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Her daire için 1 buçuk milyon lira destek vereceğiz. Bunun 100 bin lirası kira desteği, 700 bin lirası hibe, geriye kalanı ise uygun faizli kredi ile olacak'' ifadelerini kullandı. ''600 bin konut acil dönüştürülmelidir' diyen Erdoğan, ''Hedefimiz İstanbul'da 5 yıl içinde, 1 buçuk milyon konutu dönüştürmek'' açıklamasında bulundu.