Şehitlerin kanı yerde kalmadı: Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen terörist sayısını duyurdu

Irak'ın kuzeyinde şehit olan 6 askerimizin kanı yerde kalmadı
Kahraman Mehmetçik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor. Hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.
Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yeni bir operasyona ilişkin açıklama geldi.
Suriye'nin kuzeyinde yürütülen Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan terörist grubun, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara devam edileceği de vurgulandı.
MSB açıkladı
MSB'nin açıklaması şöyle;
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 5 PKK/YPG’li terörist Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Her nerede olursa olsun terör örgütü PKK/YPG ile mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek!
12 terörist öldürüldü
Konuyla ilgili son gelişmeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan duyurdu.
"Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı"nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadeledeki son duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı: