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YEREL GÜNDEM

Şehzadeler Belediyesi meclisi Filistin için tek yürek oldu

Şehzadeler Belediyesi Meclisi, Ramazan ayının son günlerinde İsrail’in Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik gerçekleştirdiği saldırılara ortak bir bildiri ile tepki gösterdi. Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin ortak imzasıyla yapılan açıklamada Filistin halkının yanında olunduğu ifade edilerek, “Şehzadeler Belediyesi Meclisi ve grubu bulunan siyasi partiler olarak bu zulmü ve barbarlığı şiddetle kınıyoruz." denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehzadeler Belediyesi meclisi Filistin için tek yürek oldu
​Şehzadeler Belediyesi meclisi Filistin için tek yürek oldu

Şehzadeler Belediye Meclisi Mayıs Ayı Toplantısı dün akşam gerçekleştirildi. Toplantıda İsrail’in Filistinlilere yönelik Mescid-i Aksa ve çevresinde gerçekleştirdiği saldırılar ortak bir bildiri ile kınandı. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, AK Parti Grup Başkanvekili Ahmet Tonguç, MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, İYİ Parti Grup Başkanvekili Şenol Özkaya ve CHP Grup Başkanvekili Yenal Yıldırım tarafından imzalanarak mecliste Başkan Çelik tarafından okunan bildiride şöyle denildi; "İsrail'in, yıllardır Filistin ve Kudüs'te sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı barbarlık derecesinde şiddet, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimleri, Ramazan Bayramı'nın arifesinde çok tehlikeli ve endişe verici bir noktaya ulaşmıştır. Mukaddes mekân Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla gerçekleştirilen çirkin saldırılar, bebek ve çocuklar dâhil çok sayıda masum Filistinlinin şehit olmasına birçoğunun da yaralanmasına sebep olmuştur.

  • Şehzadeler Belediye Meclisi’nde gurubu olan partiler olarak Kudüs'ün ve Harem-i Şerif'in statüsünü aşındırmaya yönelik İsrail'in mütecaviz eylemlerine ve Filistin halkının meşru haklarını gasp etme girişimlerine karşı her zaman gerekli tepkiyi vermeyi; Filistin davasını ve kardeş Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi en kuvvetli şekilde beyan ediyoruz.

"Mescid-i Aksa gibi kutsal bir mekan"

Mescid-i Aksa gibi kutsal bir mekan üzerinden yapılan provokasyona yönelik eylemler asla kabul edilemez. Tüm dünyanın, hepimizin gözünün önünde yaşanan bu insanlık trajedisine karşı daha güçlü tepkiler vermesini; Filistin’in yasal statüsünün bir an önce güçlendirilmesi ve bölgede yaşanan işgal eylemlerine ivedi bir şekilde son verilmesini diliyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, alçakça saldırılarda şehit düşen Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Şehzadeler Belediyesi Meclisi ve grubu bulunan siyasi partiler olarak bu zulmü ve barbarlığı şiddetle kınıyoruz."

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