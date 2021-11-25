​Selahattin Demirtaş istedi CHP söyledi: Kılıçdaroğlu erken seçim çağrısı yaptı

Faiz indirim kararları sonrasında kurda oynanan oyun HDP’li Selahattin Demirtaş’ın peşinden giden muhalefetin hükümeti hedef alan istifa ve seçim korosuna dönüştü. CHP’nin dostları arasında yer alan HDP’den muhalefete sokak çağrısı geldi.
Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dün Twitter’dan paylaştığı mesajında muhalefet partilerine çağrıda bulundu. Demirtaş, “Hiç değilse Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?” ifadelerini kullandı.
ERKEN SEÇİM İSTEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da izleyen saatlerde Merkez Yönetim Kurulu’nu olağanüstü topladı. Kılıçdaroğlu da erken seçim çağrısı yaptı. Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve hükümeti hedefe oturtarak “Seni ve şürekanı seçime zorlamak için elimden ne geliyorsa yapacağım. Sandığı getireceksin, yönetemiyorsun, erdeminle git. Erken seçim talebi milletin talebidir” diye konuştu. Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından önce de CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmayı “ekonomi çöküyor, hükümet istifa” başlığıyla paylaştı.