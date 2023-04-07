Selçuk Bayraktar: Kahrolsun İsrail ve kirli düzeni

Zalim İsrail'in bu Ramazan ayında da ezberini bozmadığını belirten Bayraktar, "Ancak şüphesiz; Hak kuvvetin fevkîndedir. Ve dünyada haklıların değil güçlülerin adaleti hüküm sürdükçe bu zulüm malesef son bulmayacak. Bir yerde yangın varken, bir başka yerde huzur olmayacak. Ve adalet; zalimler değil, zulme şahitlik edenler dönüşünce hakim olacak. Bu yüzden karar bizim... Bugün bizlerin ektikleri, yarın çocuklarımızın nasıl bir dünyada hasat biçeceğini belirleyecek... Kahrolsun İsrail'in terörist ve kirli düzeni!" ifadelerini kullandı.