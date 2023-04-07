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Selçuk Bayraktar: Kahrolsun İsrail ve kirli düzeni

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla zalim İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı. Bayraktar, "Ve adalet; zalimler değil, zulme şahitlik edenler dönüşünce hakim olacak. Bu yüzden karar bizim. Bugün bizlerin ektikleri, yarın çocuklarımızın nasıl bir dünyada hasat biçeceğini belirleyecek Kahrolsun İsrail'in terörist ve kirli düzeni!" ifadelerini kullandı.

06:25 . 7/04/2023 Cuma
Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı.

Selçuk Bayraktar, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıları kınadı.

İşgalci İsrail'in hain saldırıları her sene Ramazan ayında Filistin'de can alıyor. İsrail ordu sözcüsü gece saatlerinde Gazze'ye hava saldırısı başladığını açıklamıştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'i lanetledi.

Zalim İsrail'in bu Ramazan ayında da ezberini bozmadığını belirten Bayraktar, "Ancak şüphesiz; Hak kuvvetin fevkîndedir. Ve dünyada haklıların değil güçlülerin adaleti hüküm sürdükçe bu zulüm malesef son bulmayacak. Bir yerde yangın varken, bir başka yerde huzur olmayacak. Ve adalet; zalimler değil, zulme şahitlik edenler dönüşünce hakim olacak. Bu yüzden karar bizim... Bugün bizlerin ektikleri, yarın çocuklarımızın nasıl bir dünyada hasat biçeceğini belirleyecek... Kahrolsun İsrail'in terörist ve kirli düzeni!" ifadelerini kullandı.



#İşgalci İsrail
#Gazze
#Filistin
#Selçuk Bayraktar
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