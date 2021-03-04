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BİTLİS

Selçuk Bayraktar şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı: Milli S/İHA'lara büyük desteği oldu

Bingöl'den havalanan askeri helikopter Bitlis yakınlarında kırıma uğradı, elim kazada 11 askerimiz şehit oldu. Şehadete ulaşanlar arasında yer alan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'a ilişkin paylaşım yapan BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "Osman Erbaş Paşamız'ın milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar (ortada), Şehit Korgeneral Osman Erbaş (sağda)
Selçuk Bayraktar (ortada), Şehit Korgeneral Osman Erbaş (sağda)

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir askeri helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında 14.25 sularında kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Elim kazada 11 askerimiz şehit olurken 2 askerimiz de yaralandı. Şehitlerimiz arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da vardı.

Erbaş'ın vefatı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Allah Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Kalender, babacan, alçak gönüllü..."

Şehit Korgeneral Erbaş ile 2010 senesinde Doğubayazıt'ta tanıştığını belirten Bayraktar, "Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı." dedi.

"Milli S/İHA'lara büyük desteği oldu"

Yıllar içinde dostluklarının hiç bitmediğini vurgulayan Bayraktar, "Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu." ifadelerini kullandı.

"Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik komutanım"

Bayraktar paylaşımının devamında, "Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz... Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik komutanım... Sizi, muhabbetinizi, dostluğunuzu, kahramanlığınızı hep özleyeceğiz..." dedi.

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