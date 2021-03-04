Selçuk Bayraktar şehit Korgeneral Osman Erbaş'ı anlattı: Milli S/İHA'lara büyük desteği oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir askeri helikopterin Bitlis'in Tatvan ilçesi yakınlarında 14.25 sularında kaza kırıma uğradığını açıkladı.

Elim kazada 11 askerimiz şehit olurken 2 askerimiz de yaralandı. Şehitlerimiz arasında 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş da vardı.

Erbaş'ın vefatı sonrası sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan BAYKAR Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Allah Şehitlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza acil şifalar versin. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

"Kalender, babacan, alçak gönüllü..."

Şehit Korgeneral Erbaş ile 2010 senesinde Doğubayazıt'ta tanıştığını belirten Bayraktar, "Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir komutanımızdı." dedi.

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"Milli S/İHA'lara büyük desteği oldu"

Yıllar içinde dostluklarının hiç bitmediğini vurgulayan Bayraktar, "Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu." ifadelerini kullandı.

"Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik komutanım"

Bayraktar paylaşımının devamında, "Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz... Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik komutanım... Sizi, muhabbetinizi, dostluğunuzu, kahramanlığınızı hep özleyeceğiz..." dedi.

OYNAT 00:53 Şehit Korgeneral Osman Erbaş'ın unutulmayan sözü: Türk askeri katil olmaz Bitlis'te düşen helikopterde Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'ın da şehit olduğu öğrenildi. Şehit Korgeneral Osman Erbaş, 2016 yılında katıldığı şehit cenazesinde, 'Türk askeri katil olmaz. Onlar Türk askeri değil katiller. Asker hiçbir zaman vatandaşını öldürmez' sözleri ile darbecilere tepki göstermişti. BiP'te paylaş

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