Selçuk Bayraktar'dan dünyaya 'Gazze için harekete geçin' çağrısı: 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız

Selçuk Bayraktar, uluslararası kamuoyuna 'Gazze için harekete geçin' çağrısı yaptı.
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Silahlı gruplar daha sonra İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. İşgalciler, o günden bu yana kadın ve çocuk demeden binlerce masum sivili katletti.
Bayraktar'dan dünyaya 'Gazze için harekete geçin' çağrısı: Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır
BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, işgalci İsrail ordusunun günlerdir bombaladığı Gazze'ye ilişkin sosyal medya hesabından bir video yayınladı ve dünyaya 'harekete geçme' çağrısı yaptı.
"Gazze'de insanlık tarihinin en ağır dramlarından biri yaşanıyor.
İsrail, kadın, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor.
Hastaneleri, okulları, ibadethaneleri bombalayarak savaş suçu işliyor.
Kimliğini soykırımla mücadele etmeye borçlu olanlar, bugün soykırıma başvurarak hak iddia ediyor.
Uluslararası kamuoyunun harekete geçmesi, barışın ve adaletin acilen tesis edilmesi gerekiyor.
BAYKAR olarak Gazze halkı için 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız.
Tüm insanlığı Gazze’de yaşanan katliamların durdurulması için harekete geçmeye davet ediyoruz.
Sessiz kalmak bu katliamlara ortak olmaktır."