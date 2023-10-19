Selçuk Bayraktar'dan dünyaya 'Gazze için harekete geçin' çağrısı: 280 milyon liralık insani yardım yapmaya hazırız

İşgalci İsrail ordusunun Gazzeli masum sivilleri katlettiği saldırıları Gazze sınırından aktaran Gazeteci Fulya Öztürk, cep telefonu aracılığıyla tehditler aldığını açıkladı. Bölgede İsrail hattı kullandığını ve dört rakamlı bir numara tarafından arandığını belirten Öztürk, "'İsrail'de misin? Kendine dikkat et' dediler. Telegram sayfalarında fotoğraflarımı paylaşıyorlar. Bu ne demek?" ifadelerini kullandı.