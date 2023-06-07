Selde kaybolan Zilal aranıyor

Karadeniz illerinde selin geride bıraktığı yaralar sarılıyor. Samsun’un Terme ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle taşan Terme Çayı’nın debisi yükseldi, taşkınlar oluştu. Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme Belediyesi ve kolluk güçleri bölgede incelemelerde bulunarak, bazı noktalarda suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Çayın taşmasıyla çevresindeki parklar, yürüyüş yolları, ilçe içindeki mazgalların tıkanmasıyla sokaklar sular altında kaldı. İlçedeki birçok köprü ve yol güvenlik önlemi nedeniyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. İlçe merkezine bağlı bazı mahallelerdeki derelerin de debisi yükseldi. İlçede su kesintisi yapıldı.

BARAJ TAŞKINI ÖNLEYECEK

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta yağışların azalmasıyla debinin düştüğünden bahsederek “Özellikle burada merkezde taşkın hadisesinden ziyade yağmur suyu kanallarındaki suyun geri tepmesiyle, rögarların geri tepmesiyle şehir merkezinin belli noktalarında suyun biriktiğini gördük. Şu an pompalarla, vidanjörlerle boşaltılıyor.” dedi. Tüm tedbirlerin alındığını aktaran Balta, bodrum ve zemin katlarda, riskli bölgelerde insanların bulunmaması noktasında uyarılar yapıldığını kaydetti. Balta, şunları kaydetti: “Salıpazarı Barajı şu an inşa halinde. Baraj tamamlandığında taşkın hadisesinin büyük bir kısmı, barajda depolanacağı için geçmişte yaşanan seviyede bir taşkın Terme Çayı’nda olmayacak” bilgisini de paylaştı.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Belediye Başkanı Ali Kılıç, Terme Çayı’nın taştığı bölgelerde incelemelerde bulundu. Kılıç, “Ekiplerimiz önlem almak, oluşan tahribatları tespit ve tamir etmek için mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Gelen ihbarlara anında ve hızlı bir şekilde müdahale ediyoruz.” dedi. Ayvacık, Salıpazarı ve Ladik ilçelerinde tüm okullar, Atakum ile Canik ilçesinde ise taşımalı eğitime dün bir gün ara verildi.

Kayıp Zilan aranıyor

Amasya’da eşi ve arkadaşıyla piknik yaptıkları alanda, sel suyuna kapılan otomobildeki Zilal Şahin’i (30) arama çalışmaları sürüyor. Amasya Kızılkışlacık köyü yakınlarında pikniğe giden Serkan (33) ve Zilal Şahin çifti ile arkadaşları Murat Ekşi (38), aniden bastıran sağanakta ıslanmamak için otomobillerine bindi. Artan yağışla birlikte, otomobil sele kapıldı. Serkan Şahin kendi imkanlarıyla otomobilden çıkıp, kurtuldu. Arkadaşı Murat Ekşi’nin ise cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler iş makineleriyle Zilal Şahin’i arıyor.

İklimin yıkıcı etkileri artacak

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yüksel Ardalı, iklim değişikliğinin Karadeniz Bölgesi’ni tehdit ettiğine işaret ederek, “Deniz suyu sıcaklığının artmasına bağlı olarak ne yazık ki bundan sonra Karadeniz Bölgesi’nde birçok sel ve afete maruz kalacağız.” uyarısında bulundu. Ardalı, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) 6. Değerlendirme Raporu’na göre kentlerde iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinin katlanarak artacağının, sel ve kuraklığa maruz kalmanın 2030 yılına kadar 2000 yılına göre 2,5 kat artacağının öngörüldüğünün altını çizdi. Karadeniz’in heyelan, şiddetli yağış ve sel riski altında bulunan bir bölge olduğunu belirten Ardalı, Yeşil altyapı, sel afetleriyle mücadelede en gerçekçi çözümdür.” diye konuştu.







