Türk edebiyatının önemli isimlerinden yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, son yolculuğuna uğurlandı. Kaleme aldığı "Destan Gönüller", "Yaşarken ve Ölürken" ve "İstanbul'un Sandık Odası" gibi eserleriyle Türk edebiyatına önemli katkılarda bulunan yazar İleri için Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonu'nda düzenlenen törenin ardından Vaniköy Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye İstanbul Valisi Davut Gül, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyuncular Türkan Şoray, Nergis Çorakçı, Sumru Yavrucuk, Kerem Alışık ve akademisyen yazar Hasan Bülent Kahraman'ın yanı sıra edebiyat ve sinema dünyasından birçok isim katıldı. Törene katılan usta oyuncu Türkan Şoray, “İnsanın en yakın dostunu, haftada 2-3 defa muhabbet ettiği, çok sevdiği dostunu, arkadaşını kaybetmesi gerçekten anlatılmaz duygular. Ruhen çok üzüyor. Hiç beklemediğimiz bir anda oldu. Bu hayatın getirdiği bir durum tabii. Hiçbir şey söyleyemeyiz” dedi. Oyuncu Kerem Alışık ise İleri'nin kişiliğine işaret ederek, “Selim İleri, kendisi gibi ince ve derin bir kalemdi. Romancıydı, eleştirmen ve senaristti. Yazardı ve hep yazdı. O, Türk edebiyatının bence tarihidir, hafızasıdır. Biraz sonbahar, biraz yalnızlıktı Selim İleri” değerlendirmesinde bulundu. Alkışlarla uğurlanan İleri'nin cenazesi, Sahrayıcedit Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığına defnedildi.