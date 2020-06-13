Senegalli işçiler çay toplamayı internetten öğrenmiş.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde süren yaş çay hasadında, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin dolayında yabancı işçi gelemedi. Bölgede aileler kendi imkanları ile yaş çay hasadını yaparken, her meslek grubundan kişiler de kendi bahçelerinde hasada destek veriyor.

GÜNDEM Çay bahçeleri Birleşmiş Milletler gibi: İlginç görüntüler oluşturuyor

İstanbul'dan geldiler

Salgın nedeniyle çay hasadı için Gürcü işçilerin bölgeye gelememesi üzerine, bu işçilerin yerini ise Türkiye'de yaşayan ve çalışma iznine sahip olan farklı ülkelerden işçiler aldı. İstanbul’da gündelik işlerde çalışan, ancak koronavirüs salgınında iş bulamayan Senegal uyruklu Cebrail Gawi, Muhammet Alavi ve Musa Sisse, Rize’ye gelerek çay hasadında günlük 250 TL yevmiye ile çalışmaya başladı.

FOTOĞRAF 14 Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay üretiminde hasat başladı. Çay tarımında koronavirüs tedbirleri kapsamında, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen üreticilerin de kente girişlerinin yasaklanması ile çay hasadı için bir süre önce işçi arayışı başladı. İçişleri, Sağlık ile Tarım ve Orman Bakanlıkları koordinesinde 4 ilin valilikleri ve ilgili kuruluşların temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarda çay hasadı için üreticilere izin çıktı. Karar, önceki hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Çay üreticileri, İçişleri Bakanlığı’na başvurarak, izin belgelerini almaya başladı. Doğu Karadeniz’de 4 ilde başvuru sayılarıyla 50 bine ulaşan çay üreticileri, bu gece yarısından itibaren memleketlerine doğru yola çıkacak Kent girişlerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, takviye polis, jandarma ve sağlık ekipleri görevlendirilecek. İl pandemi kurullarınca kent girişinde sağlık kontrolünden geçirilecek üreticiler, 1 hafta evlerinde karantinada kalacak. Evlerinde kalanların temel ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grupları'nca karşılanacak. Marketlerden köy ve mahallelere servisler yapılacak. Kentte gelenlerden ayrıca en az 1 hafta yetecek gıdalarını beraberlerinde getirmeleri istendi. Öte yandan sayıları 50 bine yaklaşan üreticilerin yaklaşık 30 bini, Rize’ye gelmek için başvuru yaptı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri de 3 günde 30 bin dolayında gelmesi beklenen üreticilere, günde yaklaşık 1700 'Covid-19' testi yapacak. Çay hasadı için 50 bin kişi bu gece yola çıkıyor Doğu Karadeniz Bölgesi'nde, koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat kısıtlamasına takılan çay üreticilerinin beklediği, memleketlerine dönüş izninin çıkmasının ardından hasat için seyahat izin başvuruları sürüyor. Şu ana kadar 4 ilde başvuru yapan ve sayılarının 50 bine ulaştığı öğrenilen çay üreticileri, saat 24.00'ten itibaren memleketlerine doğru yola çıkacak. BiP'te paylaş

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Senegal uyruklu işçilerin, çay toplamayı internette izledikleri hasat videoları ile öğrendikleri ortaya çıktı. Kaynak ustası işçiler, çay demlemeyi de Türkiye’de öğrendi. Bahçede yabancı uyruklu işçilerin çay toplama çalışmaları, yöre sakinlerinin yanı sıra bölgeyi ziyarete gelenleri de şaşırtıyor. Türkiye'yi ve Karadeniz'i çok sevdiklerini anlatan Senegalliler, çalışkan olmalarıyla da övgü topluyor.

FOTOĞRAF 7 Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını nedeniyle kapanan sınır kapıları nedeniyle Gürcistan’dan her yaş çay hasat döneminde Doğu Karadeniz’e gelen 40 bine yakın Gürcü çay işçileri bu yıl gelemedi. Bunun üzerine yöre insanı başta büyük şehirlerden olmak üzere gerekli izinlerini alarak 20 Mayıs’tan itibaren bölgeye gelerek kendileri için belirlenen karantina süreci sonrasında kendi çayını toplamaya başladı. Yöreye farklı illerden gelen az sayıda yerli çay işçileri de çay hasadına katılırken, yıllardır terk edilen imece usulü çay toplama sistemi bu yıl yörede kullanılmaya başlandı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çay Üreticileri Dayanışma Derneği (ÇAYÜDAD) Başkanı Mustafa Mavi, pandemi süreci nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sınır kapısının kapanmasıyla çay üretiminde Gürcüler çalışamayınca hem çayın kalitesinin arttığını, hem de Gürcüler’e ödenen 100 milyon doların üzerindeki bir paranın bu yıl Türkiye’de kaldığını söyledi. Çay üreticilerinin Gürcüler gelemeyecek düşüncesiyle sıkıntılı başladığı sezonun korkulan gibi olmadığını, Gürcülerin gelemeyişiyle doğan boşluğu imecenin doldurduğunu ifade eden Mavi “Sezona karamsar başlandı. ’Gürcüler gelemeyecek ne olacak?’ diye düşünülüyordu. Biz bir kampanya başlatarak ’Herkes kendi çayını kendisi toplasın’ dedik. İl dışında olan Rizeliler’in de gelmesi için bir çaba sarf ettik ve onlar da çay bahçesinin başına geldi. 19 Mayıs’tan sonra herkes kendi çayını toplamaya başladı. Bugün itibariyle sahil kesim, önemli bir kesim 1. sürgün çayını bitirdi. Hem çay toplama işinde, hem de özel sektörde çay doldurma işinde çalışan Gürcüler gelemedi. Onların gelemeyişi ile doğan ihtiyacı bölgemizden ve il dışından gelen vatandaşlarımız ile karşılıyoruz. Bana çok sayıda telefon geldi, özellikle Antalya ve Adana bölgesinden. Biz bu sektörde çalışmak istiyoruz dediler. Genellikle üniversite öğrencileri olmak üzere bizi aradılar ve şuan da çay sektöründe yükleme işinde çalışıyorlar” dedi. Gürcistan uyruklu vatandaşların gelemeyişi nedeniyle çay üreticilerinin kendi tarım arazilerine daha fazla sahip çıktığını ve bunun ekonomik açıdan olsun, çayın kalitesi açısından olsun Türkiye için olumlu gelişmelere sahne olduğunu dile getiren Mavi “2 tane kazan kazan oldu. Gürcülerin gelmemesi ile birincisi çay kalitemiz düzeldi. Hem ÇAYKUR, hem de özel sektör çok kaliteli çay yaprağı almaya başladı. İkincisi Gürcülere ciddi paralar ödeniyordu. Bu çay sezonunda 100 milyon doları aşan meblağlar. Bu para yurt dışına çıkıyordu hiç geri dönmemek şartıyla. Pandemiden dolayı kapılar kapanınca otomatikman ülke içinde arayışa girdik ve sorunları çözmeye başladık. Çok da iyi gidiyor şuanda. Akdeniz bölgesinden çok sayıda vatandaşımız geldi, bizde onlara aracı olduk. Şuanda hiçbir aksaklık olamadan süreç devam ediyor. İmece ülke ekonomisine yaradı: Gürcistan'dan çay işçisi gelmeyince para yurtta kaldı Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yıllardır Gürcistan'dan gelen çay işçileri tarafından toplanan yaş çayın bu yıl koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması sonucu yöre insanı tarafından imece usulü ile toplanmaya başlaması ile hem çayın kalitesinin arttığı hem de 100 milyon dolar üzerinde bir paranın yurtta kaldığı belirtildi. BiP'te paylaş

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"Çayı ilk kez Rize'de gördüm"

2.5 yıldır Türkiye’de yaşadığını anlatan Cebrail Gawi, "İstanbul’da kaynak işi yapıyordum. İşsiz kalınca Rize’ye geldim. Rize’de çay topluyorum. Çay sezonu bitince tekrar İstanbul’a gideceğim. Çay hasadına gelmeden internetten baktım. Türkiye’ye gelmeden önce haritadan bakmıştım. Çok güzel bir ülke. Bizim oralarda çay yok. Çayı ilk kez Rize’de gördüm. Ben çay demlemeyi bile Türkiye’de öğrendim" dedi.

FOTOĞRAF 13 Doğu Karadeniz'deki Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde, 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımına sayılı günler kaldı. Mayıs ayının ortalarında başlaması beklenen çay tarımında bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında, yabancı işçiler çalışamayacak. Bölgede her yıl çay tarımında çalışan yaklaşık 40 bin Gürcistan ve Azerbaycan uyruklu işçi, sınır kapılarının kapatılması nedeniyle ülkeye giremeyecek. Büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 50 bin çay üreticisinin daha önce verilen izinleri iptal edildi. Üreticilerin kendi hasadını yapacağı çay tarımında her yıl çay işçileri aracılığı ile yurt dışına giden yaklaşık 100 milyon dolar da bölgeye kalacak. YENİ HASAT FORMÜLÜ ARANIYOR <br> <br> Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üretecinin daha önce verilen izinlerin de iptal edilmesi ile çay hasadının nasıl yapılacağı tartışılıyor. Rize Valiliği’nin koordinesinde gerçekleştirilen toplantılarda, çay hasadının nasıl yapılacağına dair yol haritası belirlenmeye çalışılıyor. Bölgede yaş çay hasadı için oluşan işçi açığının, salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile kapatılması formülü üzerinde duruluyor. ÜRETİCİLER BEKLEYİŞTE <br> <br> Çay üreticileri ise koronavirüs salgını nedeniyle hasadın bu yıl nasıl yapılacağını merak ediyor. Üreticiler de hasat için formül arıyor. Çay üreticisi İrfan Abay, “Eskiden kendi çayını toplayan insanlar, işçiye toplatmaya başladılar. Şimdi de işçi yok, kendileri toplayacak ama gelemiyorlar. Onlar da ne olacak belli değil. Biz eskiden bir harçlık etmek için giderdik yevmiye ile çay toplardık. Şimdi de çayı işçiye toplatıyoruz, işçi de bulamazsak böyle dalında kalacak. Yapacak bir şey yok” dedi. Mülazim Abay da “Bu çayın mutlaka toplanması lazım, eğer bir sürgünde toplamazsan bu yıl daha çay alamazsın bahçelerden. Bu çay işi zor iş, sürekli yapılacak olsa biz de yapamayız. Bu iş öyle çoluk çocuğun yapabileceği bir iş değil, çok yorucu ve emek isteyen bir iş” diye konuştu. ‘KENDİ İMKANLARIMIZLA TOPLAYACAĞIZ’ <br> <br> Ömer Karamehmet ise “Üreticilerin büyük bir kısmı İstanbul'da bulunuyor ve maalesef gelemediler. Onları aslında bir şekilde göndermeleri gerekiyor. Gürcistan'dan da yabancı işçi gelemiyor, il dışındaki Rizeliler de gelemiyor. O yüzden halkımız kendi imkanlarıyla bu çayı toplayacak. Bu zamanın gençleri çaya pek önem vermiyor, o yüzden çay bahçesine inip de bu işin üstesinden geleceklerini zannetmiyorum” dedi. Çayını işçi aracılığı ile toplattığını anlatan Emine Kanbur da “Ne olacak bu çay üreticisinin hali? Rize'nin de bir çayı var, geçim kaynağı bu. Elbet bir çözüm bulacaklar çay üreticilerine. Eskiden bu çayı hep biz toplardık, ahırımız da inek de vardı. Şimdi gençlerimiz çay toplamıyorlar. Şimdi sıra onlarda, insinler bahçelerine toplasınlar” diye konuştu. Cemalettin Mavi de “Bence bu çay sezonunda bir hak tanınmalı ve çay cüzdanı olan il dışındakiler gelebilmeli. Yevmiye ile işçi bulmak çok zor. Çünkü herkes kendi ürününü toplamanın derdinde” dedi. RTB BAŞKANI ERDOĞAN: KENDİ İŞ GÜCÜMÜZLE ÇÖZERİZ <br> <br> Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, Rize’de 100 bin, diğer illerde ise yaklaşık 50 bin çay üreticisi bulunduğunu belirterek, çay hasadının nasıl yapılacağına dair çözümler aradıklarını söyledi. Erdoğan, “İl dışından gelemeyecek ve bölgede kimsesi olmayan üreticiler için birbirimize destek olursak kendi işgücümüz ile bunun çözülebileceğine inanıyorum. İş-Kur var. Bölgeye üniversitelerin kapanması ile gelen öğrencilerimiz var. Bunların önemli bir faktör olduğunu düşünüyorum. Çay üreticileri ile beraber toplamda yaklaşık olarak 120 bin kişinin il dışında Rize'ye gelmek için talebi var. Bu durum sağlık açısında riskli olabilir. Biz kendi içimizde bu işi çözelim. Salgından ne kadar az etkilenirsek o kadar faydalı olur. Vefa Sosyal Destek Grubu'nun gerçekten yardıma muhtaç kişilere destek olması ile birlikte bu işi başarabiliriz. Rize'de yaşayan 343 bin kişiden 40-50 bini tarlaya girebilecekse biz bu işi çözeriz” diye konuştu. ÇAY ÜRETİMİ <br> <br> Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Rize, Artvin, Trabzon ve Giresun illerinde yaklaşık 830 bin dekar alanda 1 milyon üretici aile tarafından yapılan yaş çay tarımında yıllık 1 milyon 100 bin ile 1 milyon 300 bin ton arasında değişen miktarda ürün elde ediliyor. Üretilen yaş çayın 151'i özel sektör, 46'sı ÇAYKUR'a ait olan fabrikalarda işlenerek, yılda ortalama 230 ile 250 bin ton arasında kuru çay elde ediliyor. Dünya Çay Komitesi'nin hazırladığı 'Dünya Çay Raporu' sonuçlarına göre, yılda kişi başı en çok çay tüketen ülkeler sıralamasında 3,5 kilogram ile Türkiye ilk sırada yer alıyor. Dünya çay üretiminde ise 2 milyon 270 bin ton ile Çin birinci, 1 milyon 210 bin ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 250 bin ton kuru çay ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor. 50 bin üreticinin gelemeyeceği çay hasadına formül aranıyor 50 bin üreticinin gelemeyeceği çay hasadına formül aranıyor 50 bin üreticinin gelemeyeceği çay hasadına formül aranıyor Koronavirüs tedbirleri kapsamında sınır kapılarının kapatılması nedeniyle 40 bin yabancı uyruklu işçinin ülkeye giremeyecek olması, büyükşehirlerden gelmek isteyen yaklaşık 50 bin üretecinin daha önce verilen izinlerinin de iptal edilmesi ile çay hasadının nasıl yapılacağı tartışılıyor. Bölgede yaş çay hasadı için işçi açığının, salgın nedeniyle kendi işi olumsuz etkilenen ve iş arayanlar ile eğitime uzaktan devam edilirken memleketine dönen üniversite öğrencileri ve Vefa Sosyal Destek Grupları ile kapatılması formülü üzerinde duruluyor.

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'İnternette videoları izledim'

Türkiye'ye bu yıl geldiğini anlatan Muhammet Alavi de (24), çay kesmeyi arkadaşlarından ve internetteki videolardan öğrendiğini belirterek, "Senegal’de profesyonel balıkçılık yaptım. Türkiye’ye geldim ama iş yoktu. Rize’ye geldim. Arkadaşlarımdan ve izlediğim videolardan çay toplamayı öğrendim. Günlük yevmiye ile çay topluyorum" diye konuştu.

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