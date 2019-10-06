Gündem Seneye görüşmek üzere
İSTANBUL

Seneye görüşmek üzere

4. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün de coşkuyla geçti. Yağmurlu havaya rağmen festival coşkusu yaşayan ziyaretçiler adeta 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" dedi. Alanı ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "12 dalda geleneksel spor var. Gençlerimizin ilgi göstermesi sevindirici" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Etnofest
Etnofest

Atatürk Havalimanı'nda "Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın" sloganıyla düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'nde üçüncü gün etkinlikleri de coşkuyla gerçekleşti. Festivalde, çeşitli yörelerin geleneksel el işi ürünleri, vatandaşların beğenisine sunuldu. Festivale gelen vatandaşlar, şehir çadırlarında sergilenen bakır, deri, çini, çömlek, dokuma gibi ürünlerin yanı sıra elle üretilen sedef işlemeli mobilyalara, koşum takımlarına ve el yapımı bıçaklara ilgi gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da festival alanını ziyaret etti. Bakan Kasaoğlu, DEK Başkanı Bilal Erdoğan, DEK Başkan Vekili ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanı Hakan Kazancı ile Gençlik ve Spor Bakanlığının standını gezdi.

DEK Başkanı Bilal Erdoğan ile Bakan Kasapoğlu, Gençlik Merkezleri’nde yapılan el sanatları ürünlerini inceledi.

HER YIL DAHA YOĞUN İLGİ

4. Etnospor Kültür Festivali

Gençlik Merkezleri'nde gençlerin yaptığı el sanatları ürünlerini inceleyen Bakan Kasapoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Kasapoğlu, "Dördüncüsü düzenlenen Etnospor Kültür Festivali, hem ülkemiz hem de dünya sporu ve kültürü için çok önemli. Her yıl daha da yoğun ilgiye ve halkımız ile gençlerimizin teveccühüne mazhar olan bir festival" diye konuştu. Türkiye'nin genç nüfusuna vurgu yapan Kasapoğlu, "Gelenek, gelecekle birlikte çok önemli. Geleneğinden kopup geçmişini ve kültürünü bilmeyen, sahip olamayan toplumların bir alanda başarılı olması mümkün değil. Gençlerimizin bu konuya ilgisi ve teveccühü bizler için çok sevindirici. 20 milyon gençle Türkiye, dünyanın en genç nüfusuna sahip ülkelerden biri. Gençlerimizin, gelenek ve görenekleriyle donanımlı bir nesil olması için Bakanlık olarak tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" ifadelerini kullandı.

FESTİVAL BUGÜN SONA ERİYOR

Gençlik Merkezleri'nin el ürünlerini gördüklerini aktaran Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Festivalin bu seneki teması 'Pilavdan dönenin kaşığı kırılsın.' olarak belirlendi. Gelenekle geleceği birleştireceğiz. Bu noktada geri adım atmayacağız. Tabii ki spor, festivalin ana temalarından biri. 12 dalda geleneksel spor var. Pek çok branşın gençlerimizin ilgisine, teveccühüne nail olması bizler için sevindirici" dedi. 4. Etnospor Kültür Festivali bugün sona eriyor.

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