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DİYARBAKIR

Seni yeniden okutacağım

HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan Yasin Kaya, kızı Çiğdem’e seslendi: Kızım beni duyuyorsan, fırsatını bulduğunda PKK’dan kaç gel, teslim ol. Seni yeniden okutacağım.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yasin Kaya
Yasin Kaya

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül’de başlattığı oturma eyleminde 122’nci gün bitti. Yeni yılın ilk günlerinde de ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla soğuk havaya aldırış etmeden bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, kızı Fadime için yaptığı eyleme kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

AĞLAYA AĞLAYA BİTTİM

Levent, “Günlerdir anneler ve babalar olarak buradayız. Tüm yavrularımızı geri versinler. Ne istediniz garibanlarımızdan? Yavrularımızı istiyoruz, onlar için buradayız” dedi. Kızına seslenen Levent, “Beni duyuyorsan dön gel kızım. Seni çok özledim Fadime’m. Dört duvar arasında ağlaya ağlaya bittim. Seni istiyorum yavrum gel artık” ifadelerini kullandı.

PKK’DAN KAÇ GEL

  • Ağrı’dan gelerek 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için eylemini sürdüren baba Yasin Kaya, 122 gündür çocukları için nöbette olduklarını, yavrularının dönmesini umut ettiklerini belirtti. Evladından ayrı olduğunu için çok acı çektiğini dile getiren Kaya, “Evimi yıktılar, ailem darmadağın oldu onların yüzünden. Çocuğumu istiyorum. Kızım beni duyuyorsan, fırsatını bulduğunda PKK’dan kaç gel, güvenlik güçlerimize teslim ol. Seni yeniden okutacağım” dedi.

Geldim anne
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