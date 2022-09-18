Serin ve yağışlı hava geliyor: Yeni haftada tüm yurtta etkisini gösterecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve az bulutlu, Marmara Bölgesi, Manisa, Bolu, Karabük, Sinop, Giresun Trabzon ve Rize çevreleri ile Düzce ve Kastamonu'nun iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın Marmara Bölgesi'nde öğle saatlerinden itibaren kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Sıcaklıklar hafta başından itibaren düşmeye başlayacak

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren batı bölgelerden başlayarak azalacağı, batı bölgelerde mevsim normalleri altında diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Yeni haftada sıcaklık değerleri, kademeli olarak Ankara ve İstanbul'da 20, Diyarbakır'da 31, Antalya'da 26, İzmir'de 24, Samsun'da 22 dereceye kadar düşecek.

Hemen hemen yurdun tamamının aralıklarla yağışlı havanın etkisi altına girmesi bekleniyor. Haftanın ilk günleri yurdun orta ve doğu kesimleri yağış alırken perşembe günü Güneydoğu Anadolu ile Ege'nin kıyı kesimleri dışında kalan yerlerin tamamında yağış görülecek. Yağışlar gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

GÜNDEM Sonbaharda etkili olan yaz sıcağı İstanbulluları bunalttı

İSTANBUL İÇİN SAAT VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruya göre, İstanbul'un batısında gök gürültülü sağanak etkili olacak.

Sağanağın, Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece'de yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli yağışın önümüzdeki 2 saatlik periyotta etkili olacağı tahmin ediliyor.

İstanbullulara; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

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