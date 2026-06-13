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Sesimi dünyaya duyurabildim

Sesimi dünyaya duyurabildim

Oğuzhan Ürüşan
04:0013/06/2026, Cumartesi
G: 13/06/2026, Cumartesi
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Renad Attallah, Türk Kızılayı’nın Filistin Özel Ödülü’ne layık görüldü.
Renad Attallah, Türk Kızılayı’nın Filistin Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Gazze’de savaş ve kıtlığın ortasında yardım kolilerinden çıkan malzemelerle yemek videoları hazırlayan 12 yaşındaki Renad Attallah, Türk Kızılayı’nın Filistin Özel Ödülü’ne layık görüldü. Kızılay Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ile bir araya gelen Attallah, ödülün kendisi için bir umut olduğunu vurgulayarak “Sesimi dünyaya duyurabildim” dedi.

Gazze’de savaş ve kıtlığın ortasında, yardım kolilerinden çıkan sınırlı malzemelerle hazırladığı yemek videolarıyla milyonlarca kişiye ulaşan 12 yaşındaki Renad Attallah, Türk Kızılayı’nın Filistin Özel Ödülü’ne layık görüldü. Ödül dolayısıyla Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz tarafından genel merkezde ağırlanan Attallah, Türkiye’nin desteğinin kendileri için büyük anlam taşıdığını söyledi. Yardım kolilerinde bulunan gıdalarla hazırladığı videoların milyonlarca kişiye ulaşacağını hiç düşünmediğini belirten Attalah, “Çok mutluyuz. Bir devlet yanımızda durdu, onlara çok müteşekkiriz” dedi. Savaştan önce babasını kaybeden Renad Attallah, annesi ve dört kardeşinin halen Gazze’de bulunduğunu söyledi. Hollanda’daki bir yakınının yaptığı aile birleşimi başvurusu sayesinde bölgeden ayrılabildiğini anlatan Attallah, aldığı ödülün kendisi için yeni bir umut olduğunu belirterek, “Bu sayede sesimi dünyaya duyurabildim” ifadelerini kullandı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz da “Bu kadar yokluğa, zulme ve açlığa rağmen yüzleri gülebilen, hayata tutunabilen her bir Gazzeli bizim gözümüzde kahramandır. Dünya insanlığı adına konuşuyorum; Gazze’ye yeteri kadar yardım edemiyoruz, daha fazlasını yapabilmeliyiz” dedi.




#Gazze
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#Türk Kızılayı
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