Türkiye'nin insani yardım standartları masaya yatırıldı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız ve WEFA Genel Başkanı Musab Aydın’ın açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştayda; AFAD ve Türk Kızılay’ı başta olmak üzere çok sayıda kamu kurumu, sivil toplum kuruluşu temsilcisi ve akademisyen bir araya geldi.

Prof. Dr. Ali Türkmenoğlu, Dr. İhsan Boyacı, Dr. Celalettin Duran ve Dr. Enes Güneyli’nin konuşmacı olarak yer aldığı İnsani Yardım Standartlarının Tarihsel Gelişimi ve Kavramsal Çerçevesi konulu açılış panelin ardından gerçekleştirilen müzakere oturumlarında, insani yardım alanında kalite, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirliği güçlendirecek standartlar ele alındı.

Çalıştayda insani yardım faaliyetlerinde kalite, hesap verebilirlik ve kurumsal kapasiteyi güçlendirecek standartların geliştirilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı. Akademi dünyasının entelektüel birikimi ile sahadaki sivil toplumun tecrübesini bir araya getiren standartları ele alındı.

WEFA BAŞKANI AYDIN: YARDIMLARI KALİTELİ VE ADİL YAPMAK ÖNEMLİ

Programda konuşan WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, dünya genelinde krizlerin, doğal afetlerin ve insani trajedilerin hızla arttığı, her zamankinden daha karmaşık hale geldiği bir dönemden geçildiğini söyledi.

Sahada acıları dindirmek için zamanla yarışılırken sadece yardım ulaştırmanın yeterli olmadığını vurgulayan Aydın, "Bugün asıl meselemiz bu yardımları hangi standartla, hangi kalitede, ne kadar adil, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir vizyonla yaptığımızdır. Sahadaki niyetimiz ne kadar halis olursa olsun, onu kurumsal bir kapasiteyle, akademik bir altyapıyla ve evrensel normlarla taçlandırmadığımız sürece kalıcı çözümler üretmemiz mümkün değildir." diye konuştu.

Programa ev sahipliği yapan Türk-Alman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemal Yıldız, ise şöyle konuştu. “Bugün burada, akademinin entelektüel birikimi ile sivil toplumun saha tecrübesini bir araya getirerek, insani yardımda kalite, etik ve hesap verebilirlik ilkelerini yeniden tanımlıyoruz." Yıldız, çalıştay sonunda ortaya konacak çıktının üç ay içerisinde dört dilde hazırlanarak yazılı ve dijital rapor halinde uluslararası kamuoyuyla paylaşılacağını, bunun küresel bilgi üretimine katkı sağlayacağını ifade etti.

WEFA AKADEMİNİN ÖĞRENCİLERİNE SERTİFİKA

Program kapsamında ayrıca WEFA Akademy İnovasyon Atölyesi Hackathonu’nda öğrencilerin yenilikçi fikirleriyle geliştirdiği ve birincilik elde eden “WEFA’lı-Ağ” projesinin sunumu gerçekleştirildi. Ardından WEFA Academy İnsani Yardım Programı’nı başarıyla tamamlayan öğrenciler sertifikalarını teslim aldı.



