Milyonların sofrası şenlenecek

Kurban Bayramı yaklaşırken insani yardım kuruluşları, dünyanın dört bir yanında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için hazırlıklarını hızlandırdı. İHH, Türk Kızılayı, TDV ve çok sayıda dernek, Gazze başta olmak üzere kriz bölgelerinde yüz binlerce aileye umut olmayı hedefliyor.
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala insani yardım kuruluşları da dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Bu yıl milyonlarca bağış ve kurban hissesi, savaş, yoksulluk ve insani krizlerin gölgesinde yaşam mücadelesi veren ailelere umut olacak. İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl 3,5 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. 86 binden fazla kurbanın kesilmesini planlanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl Türkiye dahil 85 ülke ve 420 bölgede kurban kesim ve dağıtım organizasyonu gerçekleştirecek. Türk Kızılayı, Türkiye, Gazze, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Afrika, Asya, Balkanlar ve Orta Doğu’daki 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Gazze için hazırlanan konservelerin de bölgeye ulaştırılması planlanıyor.
56 ÜLKEDE FAALİYET
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) Afrika’dan Asya’ya, Orta Doğu’dan Balkanlar’a uzanan geniş bir coğrafyada 56 ülkede faaliyet yürütecek. Gazze’ye yönelik özel yardım çalışması kapsamında ise Hindistan’da İslami usullere uygun şekilde kesilecek büyükbaş kurbanların etleri Mısır’da konserveye dönüştürülüp TIR’larla Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
TÜRKİYE’DEN AFRİKA’YA
Deniz Feneri Derneği, Gazze başta olmak üzere 30 ülkede kurban kesimi gerçekleştirecek. Organizasyon kapsamında yaklaşık 1,5 milyon ihtiyaç sahibine ulaşılması hedefleniyor. Beşir Derneği Türkiye’den Afrika’ya, Orta Asya’dan Balkanlar ve Orta Doğu’ya kadar geniş bir coğrafyada kurban kesimi gerçekleştirecek. 50’den fazla ülkede faaliyet yürüten dernek, özellikle Gazze, Somali, Çad, Tanzanya, Yemen, Afganistan ve Bangladeş’teki Arakan kampları gibi kriz bölgelerine yardım götürecek. Yetim Vakfı, 16 binden fazla kurban hissesiyle yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi çocuklar ile ailelerine ulaşacak.