Milyonların sofrası şenlenecek

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala insani yardım kuruluşları da dünyanın dört bir yanında ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için hazırlıklarını yoğunlaştırdı. Bu yıl milyonlarca bağış ve kurban hissesi, savaş, yoksulluk ve insani krizlerin gölgesinde yaşam mücadelesi veren ailelere umut olacak. İHH İnsani Yardım Vakfı, bu yıl 3,5 milyona yakın ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. 86 binden fazla kurbanın kesilmesini planlanıyor. Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl Türkiye dahil 85 ülke ve 420 bölgede kurban kesim ve dağıtım organizasyonu gerçekleştirecek. Türk Kızılayı, Türkiye, Gazze, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile birlikte Afrika, Asya, Balkanlar ve Orta Doğu’daki 30 ülkede ihtiyaç sahiplerine kurban eti ulaştıracak. Gazze için hazırlanan konservelerin de bölgeye ulaştırılması planlanıyor.