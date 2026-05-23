Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kurban Bayramı öncesi Eminönü'nde yoğunluk yaşandı

Kurban Bayramı öncesi Eminönü'nde yoğunluk yaşandı

18:3023/05/2026, Cumartesi
DHA
Sonraki haber

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şeker, lokum ve kuruyemiş almak isteyenler Eminönü'ne akın etti. Eminönü ve çevresinde yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla hareketlilik yaşandı.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala İstanbul Eminönü ve çevresinde yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla yoğun bir insan hareketliliği yaşanıyor.


Bayram alışverişi için tarihi çarşıyı seçen vatandaşlar; çikolata, şeker, kahve, lokum ve kuruyemiş tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.






Tarihi çarşı esnafı, sokaklardaki ve dükkanlardaki aşırı kalabalığın doğrudan satış rakamlarına yansımamasından şikayet ediyor.



















Esnaf, müşteri çekebilmek ve bayram hareketliliğinden faydalanabilmek adına fiyatlarda indirime gittiklerini ve her bütçeye uygun seçenekler sunduklerini ifade ediyor.






Çarşıda uzun yıllardır ticaret yapan esnaf Hafız Mirza, fiyatların şu an için sabitlendiğini ve dükkanında anlık bir değişim olmadığını söyledi.



#Alışveriş
#Eminönü
#Bayram
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray, metro, İZBAN, Başkentray, metrobüs ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir için son durum