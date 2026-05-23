Kurban Bayramı öncesi Eminönü'nde yoğunluk yaşandı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala şeker, lokum ve kuruyemiş almak isteyenler Eminönü'ne akın etti. Eminönü ve çevresinde yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla hareketlilik yaşandı.

Kurban Bayramı'na az bir süre kala İstanbul Eminönü ve çevresinde yerli ve yabancı turistlerin katılımıyla yoğun bir insan hareketliliği yaşanıyor.



2 /7 Bayram alışverişi için tarihi çarşıyı seçen vatandaşlar; çikolata, şeker, kahve, lokum ve kuruyemiş tezgahlarının önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.











3 /7 Tarihi çarşı esnafı, sokaklardaki ve dükkanlardaki aşırı kalabalığın doğrudan satış rakamlarına yansımamasından şikayet ediyor.





































4 /7 Esnaf, müşteri çekebilmek ve bayram hareketliliğinden faydalanabilmek adına fiyatlarda indirime gittiklerini ve her bütçeye uygun seçenekler sunduklerini ifade ediyor.











5 /7 Çarşıda uzun yıllardır ticaret yapan esnaf Hafız Mirza, fiyatların şu an için sabitlendiğini ve dükkanında anlık bir değişim olmadığını söyledi.





