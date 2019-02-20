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İSTANBUL

Sevimli dostlara 6 ton mama

Küçükçekmece Belediyesi ‘Anaokullarında hayvan sevgisi oluşturma projesi’ kapsamında 66 adet anaokulunda öğrencilere toplam 6 ton kedi ve köpek maması dağıtımına başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Küçükçekmece Belediyesi anaokulunda kedi ve köpek maması dağıtımı yapıldı.
Küçükçekmece Belediyesi anaokulunda kedi ve köpek maması dağıtımı yapıldı.

Küçükçekmece Belediyesi Sağlık işleri Müdürlüğü’nün hayata geçirdiği “Anaokullarında hayvan sevgisi ve farkındalığı oluşturma projesi” ile miniklere hayvan sevgisi oluşturulması hedefleniyor. Proje kapsamında ilçede bulunan 66 adet anaokulunda öğrencilere toplam 6 ton (12 bin paket) kedi ve köpek maması dağıtımına başlandı.

Projenin teorik tarafında ise anaokulu öğretmenleri derslerde çocuklara hayvanları anlatacak. Proje kapsamında ilk olarak Küçükçekmece Belediyesi anaokulunda kedi ve köpek maması dağıtımı yapıldı. Aynı zamanda kediler için belediyenin yaptığı kedi evi de okulun maskotu olan ‘Pamuk’ isimli kediye verildi. Anaokulunun kış bahçesine konulan evin önünde minikler kediyi severek mama verdi.

BİR AY İÇİNDE TAMAMLANACAK

  • Projenin 1 ay içerisinde tamamlanacağını ifade eden Küçükçekmece Belediyesi Sağlık İşleri Veterineri Mikail Doğan, “İlçe sınırları içerisindeki 66 anaokuluna hayvan sevgisi oluşturmak için 1 ay içerisinde 6 ton mama dağıtmış olacağız. Bunun dışında çocuklara hayvan sevgisi konusunda bilgilendirerek onların erken yaşta gelişimlerine de katkıda bulunmuş oluyoruz” dedi.

EMPATİ DUYGUSUNU GELİŞTİRİYOR

Miniklerin okul öncesi gelişimleri için hayvan sevgisinin çok önemli olduğunu vurgulayan Küçükçekmece Belediye Anaokulu Müdürü Ayfer Şahin ise, “Hayvanlarla irtibat halinde olmaması çocuklarımızın pek çok yoksunluk yaşamasına neden oluyor. Bir hayvanla birlikte olmak veya bir hayvanı sahiplenmek çocuklarda empati duygusunun gelişmesine neden oluyor. Ayrıca okul öncesi çocuklara doğum ve ölüm kavramı net açıklanamaz. Hayvanlar çocukların bunu anlamalarına katkı yapıyor” şeklinde konuştu.

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