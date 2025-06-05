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Seyir halinde yanmaya başlayan minibüs dakikalar içinde küle döndü

Seyir halinde yanmaya başlayan minibüs dakikalar içinde küle döndü

10:405/06/2025, Perşembe
DHA
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Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Antalya'da seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselen belediyeye ait minibüs bir anda alev topuna döndü. Yangına müdahale etmeye çalışan sürücü yaralanırken, içinde yolcu bulunmayan araç dakikalar içinde hurdaya döndü. O anlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda dün saat 20.30 sıralarında 07 EM 417 plakalı belediyeye ait minibüs seyir halindeyken ön kaput kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Dumanı fark eden sürücü Furkan D., minibüsü yol kenarına çekerek yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Motor kısmından yükselen alevlere ilk müdahaleyi yapan Furkan D., üzerine sıçrayan alevler nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yolcu bulunmayan minibüs, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.


'ALEVLER ARACI SARDI, PATLAMA OLDU'

Yangına tanıklık eden Muhammed Uyar, “Dumanları görünce hemen olay yerine geldim. Araç önce motor kısmından yanmaya başladı, sonra patladı. İçerisinde kimse yoktu ama bir kişi söndürmeye çalışırken yanmış. Alevler çok şiddetliydi, itfaiye gelene kadar araç tamamen yandı" dedi.


Çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alınan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.




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