Bayram tatiline giden aile kaza yaptı: 3 yaralı

Kazada, sürücü ile araçta bulunan eşi ve çocuğu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 3 yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenildi.