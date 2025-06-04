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Lastiği patlayan hafif ticari araç takla attı: Yaralılar var

Lastiği patlayan hafif ticari araç takla attı: Yaralılar var

13:094/06/2025, Çarşamba
IHA
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Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya'nın Kulu ilçesinde arka lastiği patlayıp takla atan hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kulu'daki kaza, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Mandıra Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Yaraşlı Mahallesine doğru seyreden G.T. idaresindeki 42 GC 683 plakalı hafif ticari araç, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole takla attı. Kazada sürücü G.T. ile yanındaki H.H.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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