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Bayrampaşa'da kamyonet alt geçide sıkıştı

Bayrampaşa'da kamyonet alt geçide sıkıştı

16:593/06/2025, Salı
IHA
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Bayrampaşa'da kayonet alt geçide sıkıştı
Bayrampaşa'da kayonet alt geçide sıkıştı

Bayrampaşa'da yüksekliği hesaplayamayan sürücü, kamyonetin geçide sıkışıp hasar görmesine sebep oldu. Kazanın sesini duyan vatandaş Mehmet Altun, "Kaza saat 12.00'de oldu. Bakkala geldi, ürün bıraktı. Yeni şoför olduğunu duyduk. Araba bu hale geldi" dedi.

Bayrampaşa'da yüksekliği hesaplayamayan sürücü, kamyonetin geçide sıkışıp hasar görmesine sebep oldu.


Olay, Kartaltepe Mahallesi Fatih Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir toptancıya mal bıraktıktan sonra geri dönen sürücü, yüksekliği hesaplayamayınca kamyonetin alt geçide sıkışmasına sebep oldu. Boş olan aracın bir kısmı dışarıda kalırken, kasası parçalandı. Olayda herhangi bir yaralanma olmadı. Bir kısmı geçidin altında sıkışan kamyonet havadan görüntülendi. Kamyonetin hasar gören kısmı vatandaşlar tarafından çıkartılırken, olay yerine çekici çağrıldığı öğrenildi. Öte yandan alt geçidin bulunduğu sokaktaki trafik akışının da durduğu gözlendi.

Kazanın sesini duyan vatandaş Mehmet Altun, "Kaza saat 12.00'de oldu. Bakkala geldi, ürün bıraktı. Yeni şoför olduğunu duyduk. Araba bu hale geldi" dedi.


#Bayrampaşa
#kamyonet
#altgeçit
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