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Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

Seyit Onbaşı mezarı başında anıldı

04:0019/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Seyit Onbaşı.
Seyit Onbaşı.

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümünde memleketi Balıkesir'in Havran ilçesine bağlı kırsal Kocaseyit Mahallesi'ndeki kabri başında anıldı.

Havran Cami-i Kebir'de sabah namazının ardından şehitler için dua edilmesiyle başlayan anma etkinlikleri kapsamında Havran 15 Temmuz Şehitleri Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Programda, Seyit Onbaşı'nın kabrine karanfiller bırakıldı, Edremit ilçesinde konuşlu 19. Komando Tugayı Komutanlığı'nda görevli askerler tarafından saygı atışı yapıldı.



#Çanakkale Zaferi
#Tarih
#Seyit Onbaşı

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