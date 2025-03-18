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ANKA III'lerden Çanakkale Zaferi'ne özel uçuş

ANKA III'lerden Çanakkale Zaferi'ne özel uçuş

11:0618/03/2025, Tuesday
AA
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ANKA III, kol uçuşu düzenleyerek Çanakkale Zaferi'ni göklerde selamladı.
ANKA III, kol uçuşu düzenleyerek Çanakkale Zaferi'ni göklerde selamladı.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından milli imkanlarla geliştirilen ANKA III Hava-Yer Görev Uçağı'nın iki prototipi, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü için saygı uçuşu gerçekleştirdi. TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anmak ve onların aziz hatıraları için 2 ANKA III gökyüzüne havalandı. Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu" dedi.

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, ANKA III, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olan 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümünde anlamlı bir uçuş yaptı.

Üretilen iki prototiple ANKA III, kol uçuşu düzenleyerek Çanakkale Zaferi'ni göklerde selamladı.

İlk uçuşunu 28 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştiren delta kanat yapısındaki ANKA III test faaliyeti kapsamında bugün Mürted Hava Meydan Komutanlığından havalandı.

ANKA III'ün iki prototipi 35 dakika süren uçuşta 8 bin feet irtifaya ulaştı. Uçuş testinde tek yer kontrol istasyonu üzerinden çoklu uçak kontrolü ve sonrasındaki sürü uçuş faaliyetlerinin ilk aşaması başarıyla tamamlandı.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, X hesabından yaptığı paylaşımda, kahraman ecdadımızın destansı mücadelesini anmak ve onların aziz hatıraları için 2 ANKA III'ün gökyüzüne havalandığını belirterek, "Bu özel selam, onların emanetine sahip çıkma kararlılığımızın en güçlü göstergelerinden biri oldu. 'Çanakkale geçilmez' sözünü tarihe kazıyan tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz." ifadesini kullandı.

Düşük görünürlük, yüksek hız ve dahili istasyonlardaki yüksek taşıma kapasitesi ile öne çıkan ANKA III'ün test uçuşları devam ediyor.

#ANKA III
#Çanakkale Zaferi
#TUSAŞ

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