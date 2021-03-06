Gündem Seyrantepe Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor
İSTANBUL

Seyrantepe Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Koronavirüs salgınında sağlık sistemiyle dünyaya örnek olan Türkiye, şehir hastanelerine bir yenisini daha ekliyor. İstanbul Seyrantepe Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor. 702 yataklı hastanede incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız” dedi. Kapalı alanı 172 bin 825 metrekare olan hastanede 163 poliklinik hizmet verecek.

Haber Merkezi AA
​Seyrantepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.
​Seyrantepe Şehir Hastanesi havadan görüntülendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapımı tamamlanan İstanbul'daki Seyrantepe Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.

“HASTA KABULÜNE BAŞLIYORUZ”

Yapım çalışmaları sona eren 702 yataklı hastanede hazırlıkları yerinde incelediklerini belirten Koca, "Mart ayı içinde hasta kabulüne başlıyoruz. Yakında açılışını yapacağız. Güçlü sağlık altyapımız en büyük güvencemiz. Bu güce güvenin." ifadelerini kullandı.

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