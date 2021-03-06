Seyrantepe Şehir Hastanesi hasta kabulüne başlıyor

Başakşehir Şehir Hastanesi çam ve sakura ile donatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa'nın en büyük yoğun bakım kapasitesine sahip şehir hastanesinin ismini Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak açıkladı. Türk-Japon işbirliğiyle yapılan hastane çevresine Başakşehir Belediyesi tarafından çam ve sakura ağaçları dikildi.