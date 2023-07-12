|
Gündem

Seyyanen zamda iki senaryo

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, emekli maaşlarına 8 bin 77 lira seyyanen zam yapılması için Cumhur İttifakı’nın bir çalışma yaptığını açıklamasının ardından Meclis kulisleri hareketlendi.

Uğur Duyan
04:00 . 12/07/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Memur ve emekli zammını da içeren torba yasa teklifinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu’nda dün başlanması bekleniyordu. Ancak teklifin basımına ilişkin teknik sıkıntılar olduğu gerekçesiyle sürpriz bir şekilde görüşmeler başlamadı. Bahçeli’nin çıkışı ile birlikte, dikkatler AK Parti Meclis Grubu’na çevrildi.

FARKLI YANSIYACAK

Meclis kulislerinde, emekliye olası maaş artışı için iki senaryo konuşuluyor. İlk senaryoda yüzde 25’lik zammın dışında, emeklilerin sadece kök aylıklarına seyyanen 2 bin TL ila 3 bin TL arasında bir ilave yapılması üzerine kurulu. Bu senaryoya göre, ilave zamlar kök aylıklarına yapılacağı için her emekliye farklı şekilde yansıyacak. Bu şekilde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasının ardından oluşan maaş dengesizliği ortadan kaldırılacak. İkinci senaryoda ise; emekli aylıklarına yapılacak zam tüm emeklilerin kök aylıklarına yüzdelik bazda yapılacak. İlave zam oranının yapılacak görüşmelerin ardından şekillenmesi bekleniyor.




#TBMM
#seyyanen zam
#Cumhur İttifakı
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Pilav nasıl yapılır?