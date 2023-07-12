Seyyanen zamda iki senaryo

Memur ve emekli zammını da içeren torba yasa teklifinin görüşmelerine Meclis Genel Kurulu’nda dün başlanması bekleniyordu. Ancak teklifin basımına ilişkin teknik sıkıntılar olduğu gerekçesiyle sürpriz bir şekilde görüşmeler başlamadı. Bahçeli’nin çıkışı ile birlikte, dikkatler AK Parti Meclis Grubu’na çevrildi.

Meclis kulislerinde, emekliye olası maaş artışı için iki senaryo konuşuluyor. İlk senaryoda yüzde 25’lik zammın dışında, emeklilerin sadece kök aylıklarına seyyanen 2 bin TL ila 3 bin TL arasında bir ilave yapılması üzerine kurulu. Bu senaryoya göre, ilave zamlar kök aylıklarına yapılacağı için her emekliye farklı şekilde yansıyacak. Bu şekilde en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasının ardından oluşan maaş dengesizliği ortadan kaldırılacak. İkinci senaryoda ise; emekli aylıklarına yapılacak zam tüm emeklilerin kök aylıklarına yüzdelik bazda yapılacak. İlave zam oranının yapılacak görüşmelerin ardından şekillenmesi bekleniyor.