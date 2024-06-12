Şiddet uygulayana profil analizi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM), yangınlara müdahalede arazöz ve helikopterlerin su ihtiyacını karşılamak amacıyla ülke genelinde inşa ettiği 4 bin 744 havuz ve gölete bu yıl 58 adet daha eklemeyi planladığı bildirildi.