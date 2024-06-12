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Şiddet uygulayana profil analizi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şiddet uygulayanların profil analizinin yapılacağını bildirdi.

Uğur Duyan
04:00 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:49 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bakanlığının çalışmaları hakkında TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nu bilgilendiren Göktaş, şiddet uygulayanlara yönelik psikososyal destek hizmetlerinin modellenmesini anlattı. Projenin yakın zamanda hayata geçirileceğini söyleyen Göktaş, projeyle şiddet uygulayanların profil analizinin yapılmasını planlandığını belirtti. Göktaş, "TÜBİTAK ile iş birliğinde, Türkiye'de ilk defa gerçekleştireceğimiz bu projeyle faillere yönelik programlar geliştirmeyi hedefliyoruz. Böylece şiddet uygulayanlara yönelik etkin psikososyal müdahalelerle şiddet döngüsünün kırılmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

KAMUDA İSTİHDAMIN YÜZDE 42'Sİ KADIN

Göktaş, 2023 yılında kadın öğretim görevlisi oranı yüzde 51,6'ya yükseldiğini, kamuda çalışan kadın oranı yüzde 42,66'ya ulaştığını söyledi. Kadın istihdam oranı yüzde 32,5'e; kadınların iş gücüne katılım oranı yüzde 36,6'ya yükseldiğini bildirdi. Göktaş, bakanlığının çatısı altında çalışan 33 bin 604 kadrolu ve sözleşmeli kadın personelinin toplam personelin yüzde 60'ına tekabül ettiğini ifade etti.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Şiddet
#Toplum
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