Şiddete kılıf

Mardin’in Midyat ilçesinde ağır yaralı olarak getirildiği hastanede ‘Merdivenden düştü’ denilen anne Saime A.’nın (40), eşi Medeni A. (42) tarafından dövüldüğü ortaya çıktı. Doktorların, Saime A.’nın vücudundaki morluklardan şüphelenip güvenlik güçlerine bildirilmesiyle ortaya çıkan olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni A. sorgusunun ardından serbest bırakıldı, Saime A. ise yoğun bakım ünitesinde yaşam mücadelesi veriyor. Midyat ilçesine bağlı kırsal Toptepe Mahallesi’nde oturan 10 çocuk annesi Saime A., 4 Ağustos’ta ağır yaralı olarak Devlet Hastanesi’ne getirildi. Burada doktorlara ‘Merdivenden düştü’ denilen Saime A.’nın vücudundaki morluklardan şüphelenen doktorlar, polise haber verdi. Polislerin çalışması sonucu kadının güvenlik korucusu olan eşi Medeni A. tarafından dövüldüğü belirlendi. Saime A.’nın ailesinin ihbarıyla jandarma tarafından gözaltına alınan Medeni A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Medeni A.

ÖLMESİ Mİ GEREKİYOR?

Saime A.’nın İzmir’den gelen kardeşi Abdurrahman Bakır, ablasını komalık eden Medeni A.’nın serbest bırakılmasına tepki gösterip, “Tutuklanması için ablamın ölmesi mi gerekiyor?” dedi. Bakır, şunları söyledi: “Ablam, eşi tarafından çocuklarının gözünün önünde darp ediliyor. Çok kötü şekilde başını ayaklarının altına alıp yere çarpıyor, tekmeliyor, şiddet uyguluyor Sonra ‘Merdivenden düşüyor’ diye hastaneye kaldırıyor. Doktorlar tarafından dayak yediği anlaşılınca jandarma kardeşimin kocasını gözaltına alıyor ama sonra serbest bırakıyor”

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