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ANKARA

Şiddetin ve istismarın mahallesi yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin, davanın kendilerine 2 Aralık 2022’de ihbar edildiğini, aynı gün davaya müdahil olduklarını açıkladı.

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Uğur Duyan Yeni Şafak
Şiddetin ve istismarın mahallesi yok
​​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığı iddiasına ilişkin, davanın kendilerine 2 Aralık 2022’de ihbar edildiğini, aynı gün davaya müdahil olduklarını açıkladı.

Yanık, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin görüş ve eleştirilerine yanıt verdi. 6 yaşındaki bir çocuğun cinsel istismara uğradığına yönelik iddialarla ilgili Yanık, “Mağdur 30 Kasım 2020’de cumhuriyet savcılığına müracaat etmiş. Savcılıktan konu bize intikal etmiş. 4 Aralık 2020’de Şiddet Önleme İzleme Merkezi’mizin ilk kabul birimine almışız, 8 Aralık 2020’de de mağduru kadın konuk evimize almışız” bilgisini verdi.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN AÇIKLAMA YAPMADIK

Mağdurun uzun süre gizliliğini sağlamak için çalışmalar yaptıklarını anlatan Yanık, “Bu konudan kamuoyunun haberinin olduğu tarih, davanın açıldığı tarih. Dava bize 2 Aralık 2022’de ihbar edildi. Biz, aynı tarihte, 2 Aralık 2022’de davaya müdahil olduk. 3 gün sonra yaptık açıklamayı, neden? Kendisinin ve çocuğunun can güvenliğini riske etmemek, açık kaynaklara ne kadar bilgi yansıdığını tam olarak öğrenebilmek için bir süre bekledik” diye konuştu.

SİYASET MALZEMESİ OLURSA ÇÖZÜLEMEZ

İstismarın, şiddetin mahallesi olmadığını ifade eden Yanık, “Şiddetin ve istismarın sosyal grubu yok. Her yerde her zeminde karşımıza çıkabilir. Ama siyasetin bir malzemesi haline getirirsek bu işi çözüme ulaştıramayız” dedi.

CHP, HDP DERS VEREMEZ

“Sizin söyleyecek tek cümleniz yok” diye muhalefete tepki gösteren Yanık, şunları söyledi: “Kandil baronlarının el ele, göz göze oturduğu 10 yaşında, 12 yaşında kız çocuklarına ses çıkarmayanlar gelip burada bana ahlak dersi vermesin. Bizim ömrümüz bu mücadeleyle geçti. Ne CHP’nin ne HDP’nin ne de bir başkasının bize bu konuda ders verecek yetkinliği yok.”

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