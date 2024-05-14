'Sıfır Atık' projesi 'AKDENİZ-PA' ödülüne layık görüldü

İstanbul’da yıllardır CHP’nin yönettiği belediyeler borç batağında. Onlardan en dikkat çekenleri Adalar ve Beşiktaş. 145,5 milyon TL bütçeli Adalar’ın borcu 128,8 milyon TL. Borcun bütçeye oranı yüzde 87 olan ilçede hiç yatırım yapılmadı. 2,1 milyar TL’lik bütçeye karşın 2 milyar TL borçlanan Beşiktaş’ta borcun bütçeye oranı yüzde 92. Gerçekleştirilen 21 milyon TL’lik yatırımın bütçeye oranı ise yüzde 0,99.