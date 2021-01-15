Gündem Sıfır Atık Projesi kapsamında atık varillerden sokak hayvanlarına yuva
YOZGAT

‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında atık varillerden sokak hayvanlarına yuva

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın inisiyatifiyle başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında Yozgat Belediyesi koordinesinde Yaşanabilir Çevre Derneği tarafından atık varillerden sokak hayvanlarına yuva yapıldı.

Haber Merkezi İHA
Atık varillerden hazırlanan 32 adet yuva, şehrin muhtelif yerlerine konuldu.
Atık varillerden hazırlanan 32 adet yuva, şehrin muhtelif yerlerine konuldu.

Yozgat Belediyesi koordinesinde Yaşanabilir Çevre Derneği tarafından sahipsiz köpekler için atık varillerden hazırlanan 32 adet yuva, şehrin muhtelif yerlerine konuldu.
Yozgat Belediye Makine İkmal Parkında yuva haline dönüştürülen atık variller, dernek üyeleri tarafından boyanarak sokak hayvanlarının barınması için hazır hale getirildi. Hazırlanan yuvalar belediye ekiplerince soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının barınması için birçok noktaya yerleştirildi. Bu proje ile sokak canlarının kardan ve soğuktan korunarak yaşam kalitelerinin artırılması hedeflendi.

Sokak hayvanları milli mesele olmalı
HAYAT
Sokak hayvanları milli mesele olmalı

Atık varilden yapılan yuvalara belediye ekipleri de mama desteği yaparak çetin kış günlerinde sokak hayvanlarının beslenmesine olanak sağlıyor.

Atık variller sokak hayvanlarına yuva oldu
FOTOĞRAF 7
Title
Yozgat Belediyesi koordinesinde Yaşanabilir Çevre Derneği tarafından sahipsiz köpekler için atık varillerden hazırlanan 32 adet yuva, şehrin muhtelif yerlerine konuldu.
Title
Yozgat Belediye Makine İkmal Parkında yuva haline dönüştürülen atık variller, dernek üyeleri tarafından boyanarak sokak hayvanlarının barınması için hazır hale getirildi.
Title
Hazırlanan yuvalar belediye ekiplerince soğuk kış günlerinde yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının barınması için birçok noktaya yerleştirildi.
Title
Bu proje ile sokak canlarının kardan ve soğuktan korunarak yaşam kalitelerinin artırılması hedeflendi.
Title
Atık varilden yapılan yuvalara belediye ekipleri de mama desteği yaparak çetin kış günlerinde sokak hayvanlarının beslenmesine olanak sağlıyor.
Title
Atık malzeme ile yapılan yuvaları şehrin birçok bölgesine yerleştirdiklerini söyleyen Dernek Başkanı Ahmet Fidan, “2019 yılından beri ilimizde çevre bilincinin artırılması, doğa ve hayvanların korunması için projeler yapıyoruz. Bu projemizde de Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse'nin destekleriyle atık varillerden sokak hayvanları için yuvalar yaptık. Bilindiği üzere doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği dünyamızda atıklar canlı yaşamını tehdit etmektedir. Atıkların bertaraf maliyetlerinde oldukça yüksektir. Bir de Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan tarafından başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında atık metal halinde olan varilleri kesip boyayarak yeniden kullanılabilir hale getirdik. Bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının barınması için yuvalara dönüştürdük. Bu projeyle birlikte doğada yok olması çok uzun süreler alan atık metalleri tekrar kullanarak hem çevreyi koruduk hem de hayvanların korunmasını sağladık. İnşallah il merkezimizde başlattığımız projeyi bütün ilçelerimizde uygulayacağız. Bu projede emeği geçen özellikle Yozgat Belediyesi ve hayvan sever dostlarımıza teşekkür ediyorum dedi.
Title
Atık variller sokak hayvanlarına yuva oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın inisiyatifiyle başlatılan 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Yozgat Belediyesi koordinesinde Yaşanabilir Çevre Derneği tarafından atık varillerden sokak hayvanlarına yuva yapıldı.

Atıklar canlı yaşamını tehdit etmekte

Atık malzeme ile yapılan yuvaları şehrin birçok bölgesine yerleştirdiklerini söyleyen Dernek Başkanı Ahmet Fidan, “2019 yılından beri ilimizde çevre bilincinin artırılması, doğa ve hayvanların korunması için projeler yapıyoruz. Bu projemizde de Yozgat Belediye Başkanımız Sayın Celal Köse’nin destekleriyle atık varillerden sokak hayvanları için yuvalar yaptık. Bilindiği üzere doğal kaynaklarımızın hızla tükendiği dünyamızda atıklar canlı yaşamını tehdit etmektedir. Atıkların bertaraf maliyetlerinde oldukça yüksektir. Bir de Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan tarafından başlatılan ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında atık metal halinde olan varilleri kesip boyayarak yeniden kullanılabilir hale getirdik. Bu soğuk kış günlerinde sokak hayvanlarının barınması için yuvalara dönüştürdük. Bu projeyle birlikte doğada yok olması çok uzun süreler alan atık metalleri tekrar kullanarak hem çevreyi koruduk hem de hayvanların korunmasını sağladık. İnşallah il merkezimizde başlattığımız projeyi bütün ilçelerimizde uygulayacağız. Bu projede emeği geçen özellikle Yozgat Belediyesi ve hayvan sever dostlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sokak hayvanlarına konforlu barınak
HAYAT
Sokak hayvanlarına konforlu barınak

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