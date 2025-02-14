Sigara tiryakileri şiddete 3 kat daha yatkın

Sigara tiryakilerinin şiddette daha yatkın olduğu ortaya çıktı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından (MEB) Meclis'e sunulan çalışmaya göre, sigara bağımlıların olmayanlara göre şiddete 3 kat, uyuşturucu kullanımına 11 kat daha fazla yatkın olduğu görüldü. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Mustafa Otrar, sigara tüketiminin ruh sağlığıyla ilgili sorunları 4 kat, erken yaşta hamileliği 6 kat artırdığını ifade etti. Otrar, daha önce şiddete bulaşan sigara tiryakilerinin şiddete karışma oranlarının sigara kullanmayanlara oranla 7 kat, uyuşturucu kullanma oranları ile tutuklanma oranlarının kullanıcı olmayanlara oranla 11 kat daha fazla olduğu bilgisini verdi. Şiddetin önlenmesi için farkındalığının artırılması eğitimlerinin verildiğini söyleyen Otrar, 10 ilde, 110 okulda öğrenci, okul personeli ve ailelere eğitimler verildiğini kaydetti.