Bağımlılıktan kurtulmada 1 yıl çok önemli

Sigara kullanımı, milyonlarca insanın hayatını tehdit etmeye devam ediyor. 9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü’nde ise sigara bağımlılığına dikkat çekiliyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünya genelinde 1,3 milyar kişi tütün ürünü kullanırken her yıl 8 milyondan fazla insan, sigara kullanımının yol açtığı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybediyor.





SÜREKLİLİK YOK

Sigara bağımlılığıyla Türkiye'de yaklaşık 500 Sigarayı Bırakma Polikliniği ve Yeşilay Danışmanlık Merkezleri var gücüyle mücadele etmeye devam ediyor. İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Atilla Uysal, haftada ortalama 50 hastanın Sigara Bırakma Polikliniği'ne başvurduğunu belirterek, sigara bırakmada başarı oranının yüzde 25-30 arasında değiştiğini söyledi. Bağımlılıktan kurtulmada ilk 1 yılın kritik önemde olduğunu ifade eden Uysal, “Türkiye’de sigara bırakma oranları kısa vadede başarımız iyi ama uzun vadede süreklilik sağlama konusunda çok yol alamıyoruz” diye konuştu.





PARTNER DESTEĞİ ÖNEMLİ

Sigarayı bırakmada çaba sarf etmenin önemli olduğunu söyleyen Uysal, “Toplumdaki sigara içenlerin yüzde 70'i sigarayı bırakmayı ister ancak en fazla yüzde 40 veya yüzde 50'si çaba gösterir. Sigara bakmadığı en önemli destek ise partner etkisi. Partner desteklediği zaman bırakma başarısının çok yüksek olduğunda bilimsel olarak biliyoruz" değerlendirmesi yaptı.



