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Dijital bağımlılığa yaş formülü

Dijital bağımlılığa yaş formülü

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0011/01/2025, Cumartesi
G: 11/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ebeveynler çocuklarını internet ortamındaki istismar ve kötülüklerden korumak için daha fazla çaba göstermek zorunda. Son dönemde önce çıkan kavramlardan biri de ‘dijital ebeveynlik’. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Betül Orhan Kılıç, ailelere ‘dijital ebeveynlik’ hakkında önerilerde bulundu. Bununla ilgili yaş sınırları olduğunu söleyen Kılıç, “3 yaştan önce bir çocuğun ekrandan uzak olması, 9 yaştan önce tek başına internete girmemesi, 13 yaştan önce sosyal medya hesabını oluşturmaması gerek” diye konuşu. Dijital oyunların çocuklar üzerinde olumsuz etkileri olduğunu söyeyen Kılıç, “Roblox ve benzeri dijital oyunlar aslında istismar için risk faktörü. Çocuğumuzun oynadığı oyunlardaki bu derecelere bakarak cinsel içeriği var mı, küfür, şiddet içeriyor mu onları denetlemeliyiz” önerisinde bulundu.


#bağımlılık
#ekran
#çocuk
#internet

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