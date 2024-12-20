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Dijital tehlike: Madde bağımlılığını tetikliyor

Dijital tehlike: Madde bağımlılığını tetikliyor

Haber Merkezi
04:0020/12/2024, Cuma
G: 20/12/2024, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Prof. Tuncay Dilci, madde bağımlılığına giden yolda, dijital bağımlılığın da etkili olduğunu söyledi. Dilci, “Dopaminin en üst seviyeye çıkması, dijital bağımlılıkta kriz dönemi dediğimiz dönemin ötesine geçmesiyle madde bağımlılığından gelecek dopamine ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci, madde bağımlılığına giden yolda, dijital bağımlılığın da etkili olduğunu söyledi. Dilci, bağımlılık tekniklerinden birinin de ekran kaydırma olduğunu söyleyerek beyin sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine değindi. Madde bağımlılığına götüren yolda en önemli sebeplerden birinin dijital nesnelerin uzun süreli kullanım bozukluğu olduğunu belirten Dilci, “Dopaminin en üst seviyeye çıkması bizim dijital bağımlılıkta kriz dönemi dediğimiz o dönemin ötesine geçmesiyle beraber madde bağımlılığından gelecek dopamine ihtiyaç duyuyoruz” ifadelerini kullandı.


ÇEVREYE DUYARSIZLAŞTIRIYOR

Kitap okumak için odaklanmanın dahi zorlaştığını söyleyen Dilci, “Özellikle bağımlılık tekniklerinden bir tanesi ekran kaydırma ve bir sonraki boşluğun doldurulması şeklinde yeniden bir içerik bir öncekinin yerini alması, bu bir bağımlılık, sistematik bir tekniktir. Özellikle beyin ödül sisteminin bozulmasıyla sürekli dopamin isteğinde bulunan beyin motivasyonel anlamda bir eksiklik ödüllere karşı duyarsızlık ve çevreye duyarsızlığı da beraberinde getiriyor” şeklinde konuştu.


#dijital bağımlılık
#madde bağımlılığı
#ekran
#beyin sağlığı

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