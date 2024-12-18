Kumara bağımlılık uyuşturucuyu geçti

TBMM’de milletvekillerine davranışsal bağımlılık konusunda bilgi veren Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, kumar bağımlılığına dair acı tabloyu gözler önüne serdi. Yeşilay bünyesindeki 107 danışmanlık merkezimizde bu seneye kadar en çok başvuruyu uyuşturucu bağımlılığından dolayı aldıklarını vurgulayan Dinç, bu sene kumar bağımlılığıyla alakalı başvurunun ilk sıraya yerleştiğini ifade etti.





BAŞVURULAR YÜZDE 12 ARTTI

Dinç, “2020-2024 yılları arasında kumar bağımlılığı başvurusu yüzde 24 iken bu sene, 2024 yılında yüzde 36'ya çıktı. Yine, teknoloji bağımlılığıyla ilgili başvuru yüzde 5 iken bu sene yüzde 6,19'a çıktı. Kumar bağımlılığında 15 yaş, internet bağımlılığında ise 12 yaşa kadar başvuru yapıldı” dedi. Kumar bağımlılığı konusunda en çok başvuruyu İstanbul'dan aldıklarını kaydeden Dinç, bu ile Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'nın takip ettiğini açıkladı.





KUMAR İNTİHARA SÜRÜKLÜYOR

Dinç, “Bize gelen danışanların çoğu da intihar girişiminden önce bize gelmiş oluyor, gelmeyen maalesef intihar etme riskiyle karşı karşıya. O yüzden, kumar meselesini çok önemsememiz lazım, toplumsal bir problem olarak acil karşımızda duruyor” diye konuştu.



