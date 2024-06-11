Sigarada üç ülke inceleniyor

Dumansız hava sahasının genişlemesi ve 18 yaşından küçüklerin sigaranın zararlarından korunması için yeni yasal düzenleme yolda. Yasanın İngiltere, İspanya ve Fransa'da uygulanan modellerden esinlenerek geliştirileceği öğrenildi. Bu çerçevede, İngiltere'de uygulanan 1 Ocak 2009 sonrası doğumlu bireylere sigara satışının ömürleri boyunca yasaklanmasının yanı sıra İspanya'da uygulanan tütün ve tütün ürünlerinden çöp vergisi alınması gündemde. Yine Fransa'da sigara izmaritinden 'kirleten öder' vergisi alınıyor. Teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, yeni yasama döneminde sunulması bekleniyor. Düzenlemenin bu 3 model çerçevesinde şekilleneceği öğrenildi.
HENÜZ YASA ÇALIŞMASI YOK
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Dünya Tütünsüz Günü’nde buluştuğu gençlerle sohbet ederken, İngiliz modeli için 'çalışalım' dediği İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut, Yeni Şafak'a İngiltere ve İspanya'da uygulanan düzenlemeleri inceleyeceklerini belirtti. Durgut, yasal düzenlemeye ilişkin çalışmanın ilerleyen süreçte netleşeceğini söyledi.
ÖMÜR BOYU YASAK UYGULUYOR
Türkiye'de 18 yaşından küçüklere tütün ve tütün ürünleri satılmıyor. Bu yasağının kapsamının genişletilmesi için İngiltere'deki düzenlemenin bir benzerinin Türkiye'ye uyarlanması gündemde. İngiltere'de 'sigarasız nesiller' yetiştirmek geliştirilen yasal düzenlemeye göre, 1 Ocak 2009 ve sonrasında doğan kişilere tüm yaşamları boyunca tütün ürünleri satmak suç. Bu, sigara satışı için yasal yaşı, tüm nüfusa uygulanana kadar her yıl bir yıl artırmak anlamına geliyor. Bu yasa ile 2040 yılına kadar gençlerde sigara içmenin tamamen yasaklanması hedeflendi.
SİGARA ŞİRKETLERİNE ÇÖP VERGİSİ
İspanya hükümeti, sigara izmaritlerinin toplanması ve atık arıtımı için taşınmasından tütün şirketlerini sorumlu tutuyor. 6 Ocak 2023'te tütün şirketlerinin sigara izmaritlerini temizlemek için para ödemesini gerektiren yeni çevre düzenlemeleri uygulamaya konuldu. Barselona'daki yerel yetkililerin, sigara çöpleriyle ilgili yol temizliği için kişi başına yılda 12-21 avro harcadığı hesaplandı. Fransa'da da tütün endüstrisi, uygunsuz şekilde atılan tütün ürünü atıklarının maliyetlerinden sorumlu. Sigara izmaritinin temizlenmesinin ülkeye maliyeti yıllık 100 milyon avro. Bu şirketlerden elde edilen fonlar, çevresel yenileme programları oluşturmak, çevre ve tütün kontrolünü ilerletmek için kullanılıyor.
Dünyadaki çöplerin yüzde 11'i
Tütün ürünü atıkları, tüm atık ve çöplerin yüzde 25 ila 40'ını oluşturuyor. Ocean Conservancy International tarafından yürütülen en son küresel çöp araştırmasına göre, çöpe atılan tüm öğelerin yüzde 11'i tütün ürünü atıklarından oluşuyor. Küresel olarak tütünden kaynaklanan yıllık atık ağırlığı, 680 bin 388 tonken, 907 bin 184 tonu sigara izmariti.