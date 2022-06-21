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ANKARA

Sığınmacı karşıtlığı her fırsatı değerlendiriyor: 122 bin Suriyeli kayıp değil Batı’da

Sığınmacılar ve göçmenler üzerinden algı operasyonu devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın 2016 yılından bu yana 122 bin Suriyelinin askıya alındığı sözleri çarpıtılarak servis edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Sığınmacı karşıtlığı her fırsatı değerlendiriyor: 122 bin Suriyeli kayıp değil Batı’da
Arşiv.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na geçtiğimiz hafta bilgi veren Çataklı, Türkiye'deki toplam Suriyeli sayısının yaklaşık 3 milyon 760 bin olduğunu belirterek, bunun içerisinde adres tahkikatı çalışmaları kapsamında Türkiye'de olduklarına ilişkin işaret olmadığı belirlenen ve iki yıl önce askıya alınan 122 bin kişinin olduğuna dikkat çekti.

Batı'ya geçtikleri değerlendiriliyor

Çataklı, 2016 yılından bu yana 667 bin düzensiz göçmenin Batı'ya geçtiğinin tespit edildiğini belirtirken, bunların arasında askıya alınan 122 bin kişinin de olduğunun değerlendirildiğine işaret etti.

Ancak bu açıklamalara karşın Türkiye'de kayıt altında bulunan ve kaçak yollarla Batı'ya geçtiği değerlendirilen 122 bin Suriyelinin adreslerinde olmadığı öne çıkarıldı.

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