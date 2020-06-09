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BİTLİS

SİHA'nın tespit etiği bölgede sığınak bulundu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

SİHA'nın tespit etiği bölgede sığınak bulundu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında, 2 PKK'lı teröristin SİHA'larla tespit edilmesinin ardından bölgede başlatılan arama-tarama çalışmalarında terör örgütü mensuplarının kullandığı bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi DHA
Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında teröristlere ait sığınak tespit edildi.
Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında teröristlere ait sığınak tespit edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Haziran'da SİHA'larla 2 teröristin görüntüsünü tespit etti. 8 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ateş altına alınan bölgeye aynı gün de 'Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup FİDAN 2020-35' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında teröristlere ait sığınak tespit edildi.

İran sınırında 4 PKK'lı terörist başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi
GÜNDEM
İran sınırında 4 PKK'lı terörist başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi

Çeşitli gıda malzemeleri ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Çeşitli malzemeler ele geçirildi

2x3 metre ebatlarındaki sığınakta, 500 metre elektrik kablosu, 36 pil, 4 jelikan bidon, 1 termal dürbün çantası, 3 leşker kıyafeti, 5 takım kar elbisesi, 1 mat, 2 testere, 1 ampul, 100 kilo ağırlığında çeşitli gıda malzemeleri ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:45
MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi.


Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.

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