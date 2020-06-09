SİHA'nın tespit etiği bölgede sığınak bulundu: Çok sayıda malzeme ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Haziran'da SİHA'larla 2 teröristin görüntüsünü tespit etti. 8 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ateş altına alınan bölgeye aynı gün de 'Şehit Uzm.J.VI.Kad.Çvş. Eyup FİDAN 2020-35' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında yapılan arazi aramalarında teröristlere ait sığınak tespit edildi.

GÜNDEM İran sınırında 4 PKK'lı terörist başarılı operasyonla etkisiz hale getirildi

Çeşitli gıda malzemeleri ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Çeşitli malzemeler ele geçirildi

2x3 metre ebatlarındaki sığınakta, 500 metre elektrik kablosu, 36 pil, 4 jelikan bidon, 1 termal dürbün çantası, 3 leşker kıyafeti, 5 takım kar elbisesi, 1 mat, 2 testere, 1 ampul, 100 kilo ağırlığında çeşitli gıda malzemeleri ve muhtelif miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.

OYNAT 00:45 MSB: Dört terörist SİHA'larımızın desteğiyle etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran Hudut hattında PKK terör örgütü mensubu 4 teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Hudut Birliklerimizce İran hudut hattında tespit edilen 4 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından SİHA'larımızın da destek verdiği başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi' denildi. BiP'te paylaş

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Ele geçirilen malzemelerden delil niteliği taşıyanlara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile el konulurken, diğer malzemeler ise yerinde imha edildi. Bölgedeki operasyonlar ise sürüyor.