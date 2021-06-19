Siirt Belediyesi’nin ‘Sinema' etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi

Siirt Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uygun, olarak yeni bir etkinliğe daha imza attı.
Koronavirüs tedbirleri sonrası başlayan normalleşme süreci kapsamında Siirt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ‘Arabada Sinema’ etkinliğinde vatandaşlar araçlarında ‘Babam ve Oğlum’ filmini izleyerek, yoğun ilgi gösterdi.
Eski KYK Öğrenci Yurdu bahçesinde düzenlenen arabada sinema etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
Etkinliğe araçları ile gelen vatandaşlar kurulan dev ekranın önüne araçlarını park ederek, Türk sinemasının Babam ve Oğlum adlı sinema filmini izledi.
Filmlerin seslerinin kapalı devre radyo sistemi ile dinlendiği etkinlikte araçlarında bulunan vatandaşlara su ve patlamış mısır ikram edildi.
Etkinlik sonunda, Siirt Belediyesi görevlileri ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli ekipler tarafından “En İyi Narkotik Polisi; Anne* sosyal sorumluluk projesi kapsamında vatandaşlara broşür dağıtımı yapılarak, madde bağımlılığıyla mücadele konusunda bilgilendirme yapıldı.