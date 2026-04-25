Siirt’te hırsızlık girişiminde bulunan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, bir site içerisinde kapıların kartla açılmaya çalışıldığı yönünde yapılan ihbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda şüpheliler kısa sürede tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan 3’ü kadın 5 şüphelinin, yapılan kontrollerinde çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3 kadın tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.