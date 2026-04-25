Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

Çankırı’da jandarma ekipleri tarafından 14 adrese yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklanırken, uyuşturucu kullanan 33 şahsa adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 14 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli miktarda sentetik kannabinoid, esrar ve metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirildi.