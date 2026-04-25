Çankırı’da uyuşturucu operasyonu: 13 kişi tutuklandı

20:0425/04/2026, Cumartesi
IHA
Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 33 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.
Çankırı’da jandarmanın 14 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı. Operasyon kapsamında uyuşturucu maddeler ve çeşitli suç aletleri ele geçirilirken, uyuşturucu kullanan 33 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde uyuşturucu ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. 14 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, çeşitli miktarda sentetik kannabinoid, esrar ve metamfetamin, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 adet çeşitli ebatlarda fişek, 1 adet pompalı tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca, 2 adet bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirildi.

Operasyonda 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı. Uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 33 şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.


#Çankırı
#uyuşturucu
#operasyon
