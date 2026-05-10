Siirt’te kayalıklardan düşen 70 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Tahtı Mendik mevkisinde Abdulalim Kayar (70) kayalıklardan düştü. İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları kontrolde Kayar’ın hayatını kaybettiği belirledi. Kayar’ın cansız bedeni, çalışmalar sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Cenaze, otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.