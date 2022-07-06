​Silahlı saldırıda hayatını kaybeden doktor Ekrem Karakaya’nın naaşı memleketine uğurlandı.

Dünya

İngiltere’de istifa depremi: 38 bakan ve milletvekili görevi bıraktı

İngiltere’de Sağlık Bakanı Sajid Javid ve Maliye Bakanı Rishi Sunak’ın istifasının ardından dünden bu yana istifa eden bakan ve milletvekili sayısı 38’e ulaşırken, hükümetin 5’te 1’i son 24 saatte istifa etti.