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Silifke Başsavcısının Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş ile fotoğrafına HSK'dan soruşturma

Mersin'in Silifke ilçesinde, Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler'in halk arasında 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaatin lideri Alihan Kuriş'le çekilmiş bir fotoğrafı, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu olayın ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu harekete geçti.

12:20 - 8/04/2024 Pazartesi
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Selman Eskiler - Alihan Kuriş
Selman Eskiler - Alihan Kuriş

Mersin'in Silifke ilçesinde Cumhuriyet Başsavcısı Selman Eskiler'in ortaya çıkan bir fotoğrafı üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) harekete geçti.


İlgili fotoğrafta Başsavcı Eskiler'in "Süleymancılar" olarak bilinen dini yapılanmanın lideri Alihan Kuriş ve diğer cemaat mensuplarıyla birlikte yürüdüğü görülüyor.


Edinilen bilgiye göre fotoğraf üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından Başsavcı Eskiler hakkında soruşturma başlatıldı.


"Gereği yapılır elbet"


Fotoğraf üzerine sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner de ilgili kişinin Başsavcı Selman Eskiler olduğunu teyit ettiğini belirterek "gereği yapılır elbet" yorumunda bulundu.





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#Süleymancılar
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#HSK
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