Silifke Başsavcısının Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş ile fotoğrafına HSK'dan soruşturma

Danıştay, FETÖ'den ihraç edilen 450 hakim ve savcı hakkında 'göreve iade' kararı verdi. Gazeteci Nedim Şener, tvnet canlı yayınında, Yeni Şafak'ın 15 Temmuz hain darbe girişimine giden süreçteki manşetlerini hatırlatarak günümüzdeki FETÖ tehlikesine dikkat çekti. "Unutkanlığımız var biliyorlar, üzerinde bir şeyler inşa ediyorlar." diyen Şener, "8 yıl geçmiş biz hala ne konuşuyoruz? FETÖ’cülerden bahsediyoruz." diye konuştu. Yargıda birbirinden tuhaf kararların çıktığına işaret eden Şener, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ın açıklamalarına vurgu yaparak, "Senin verdiğin kararlar da hukuk normlarına uymuyor. Sonra 'Türkiye’de yargı yok, hukuk yok.' diyorlar. Bu bize neyi hatırlatıyor? 15 Temmuz’u." dedi.