Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Silifke Belediye Başkanı tutuklandı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
3. SAYFA

Son dakika: Silifke Belediye Başkanı tutuklandı - Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan kardeşini öldürdü

Silifke Belediye Başkanı tutuklandı

Mersin'de Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan'ın kız kardeşi evinde tabancayla başından vurularak ağır yaralandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit Aktan, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan.
Silifke Belediye Başkanı Mücahit Aktan.

Aktan'ın kız kardeşi Meryem Aktan, ilçeye bağlı Taşucu Mahallesi'ndeki evinde tabancayla başından vuruldu.

Ağır yaralanan Aktan ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Aktan, ilk müdahalenin ardından Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Bu arada, olay sırasında evde olduğu belirtilen Belediye Başkanı Mücahit Aktan, Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade verdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mücahit Aktan, savcılıktaki ifadesi sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

İmamoğlu'nun sloganını paylaşmayan ünlülere fişleme manşeti.
Hukuk tecelli etti

Hukuk tecelli etti

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nin kararını yorumladı.
Ambalajdan ücret alınmayacak

Ambalajdan ücret alınmayacak

​Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 'ücret' iddialarını yalanladı.
İran'ı masaya çağırdı

İran'ı masaya çağırdı

​Trump hem tehdit etti, hem de uzlaşı istedi.
S-400'lerde erteleme yok

S-400'lerde erteleme yok

Bakan Çavuşoğlu, S-400 iddialarına ilişkin açıklama yaptı.
Teröre ağır darbe

Teröre ağır darbe

Tunceli'deki operasyonda 5 terörist öldürüldü.
Aynı anda<br>karşılık verildi

Aynı anda
karşılık verildi

​Tel Rıfat'tan askerlerimize taciz ateşi açıldı.

Yeni başkan<br>belli oldu

Yeni başkan
belli oldu

​Pursaklar Belediyesi'nde Ertuğrul Çetin dönemi.

AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var

AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı var

​Cumhurbaşkanı Reform Eylem Grubu Toplantısı'nda konuştu.
Dolara karşı<br>yeni hamle

Dolara karşı
yeni hamle

Merkez Bankası bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.
CHP'li vekil<br>kürsüden su içti

CHP'li vekil
kürsüden su içti

AK Parti'nin 'hassasiyet' uyarısına HDP'li vekilden 'Müslüman değilim' yanıtı geldi.
18 yaşını<br>doldursalar bile...

18 yaşını
doldursalar bile...

Aradaki "54 günde" 18 yaşına girenler İstanbul seçimlerinde oy kullanacak mı?
CHP'li vekilden<br>darbe tehdidi

CHP'li vekilden
darbe tehdidi

'Gazi Meclis'in çatısı altında akıl almaz sözler.
Milli radarıyla<br> göreve hazır

Milli radarıyla
göreve hazır

​Milli İHA Ankalar Ege ve Akdeniz'de.
Şehit yakınlarını<br> işten çıkardı

Şehit yakınlarını
işten çıkardı

Terörden yargılanan isme müdürlük verildi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.