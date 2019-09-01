Şimdi ABD düşünsün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’nde konuştu. Erdoğan, “Bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor. Fırat’ın doğusunda terör örgütünün bölge halkına zulmü gizlenemez hale gelmiştir. Fırat’ın doğusundaki tüm sınırlarımız boyunca kurulacak güvenli bölgeyle ilgili çok fazla zamanımız ve sabrımız yoktur. Birkaç hafta içinde askerlerimiz bölgeyi kontrol etmezse, kendi harekat planımızı devreye sokacağız. Fırat’ın doğusunda 2-3 hafta içinde kendi belirlediğimiz şartlar dahilinde, kendi askerlerimizle fiilen bölgeyi oluşturmaya başlamazsak, varsın gerisini karşımızdakiler düşünsün” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi’nde konuştu.

NATO’DAN VAZGEÇMEYİZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde NATO, Türkiye’nin güvenliği başta olmak üzere pek çok konuda kelimenin tam anlamıyla çuvallamış olsa da hala bizim ve müttefiklerimiz için en önemli savunma işbirliği zemini olmayı sürdürüyor. Yine müttefiklik ilişkisine sahip olduğumuz kimi devletler, ülkemize karşı asla bu kavramın lafzına ve ruhuna yakışmayacak tutumlar içinde bulunsa da müttefiklerimizle dayanışmayı hala değerli görüyoruz. Ne NATO üyeliğinden ne de müttefiklerimizden vazgeçmek gibi bir niyetimiz yoktur. Tam tersine bu yapılar içinde daha güçlü bir yer edinmek istiyoruz” diye konuştu. Erdoğan, Suriye ve Irak’ta üslenen DEAŞ, PKK, YPG, PYD örgütlerine mensup teröristlerin Türkiye’yi tehdit ve sınırlarını taciz ettikleri bir dönemde kimsenin samimi desteğinin bulunamadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

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DEAŞ DEĞİL ÇIKAR SAVAŞI

“Tamamen kendi gücümüz ve mücadelemizle hem DEAŞ’ı hem de bölücü terör örgütünü bozguna uğrattık. Bizim bozguna uğrattığımız bölücü terör örgütünün, müttefikimiz olan bir ülkenin eteklerinin altına sığınarak faaliyetlerini sürdürmesi ise bugün ayrı bir sorun olarak karşımızda duruyor. Artık hiç kimse karanlık eller tarafından bir proje olarak sahaya sürüldüğü açıkça görülmüş olan DEAŞ bahanesiyle kimseyi kandırmaya kalkmasın. Bölgedeki sorun DEAŞ değil, birtakım güçlerin çıkar paylaşımı savaşıdır. Ne Türkiye’nin ne de bölgemizdeki kardeşlerimizin bu çirkin oyunun malzemesi haline dönüştürülmesine izin veremeyiz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarımızla bu yönde ilk adımları attık.

YAPACAĞIMIZ TEMASLAR SON FIRSAT

Recep Tayyip Erdoğan

Münbiç’te bize verilen sözlerin tutulmaması sebebiyle ortaya çıkan demografik yapıya ve güvenliğe ilişkin kaygılar giderek artıyor. Rakka, Deyrizor, Haseke gibi yerlerde de benzer huzursuzluklar hat safhaya çıkmış durumdadır. Yaşanan gelişmeler güvenli bölge kavramı konusunda bizimle ABD arasındaki makasın çok açık olduğuna işaret ediyor. Askerlerimizin kontrolü dışında çözüme rıza gösteremeyiz. 3 hafta sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu vesilesiyle gideceğimiz Amerika’da yapacağımız temaslar bu bakımdan son fırsattır. Şayet bu tarihe kadar bizim arzu ettiğimiz güvenli bölgeye dair tatmin edici adımlar atılmazsa artık orada kendi işimize bakmaktan, kendi göbeğimizi kendimiz kesmekten başka çare görünmüyor.”

BİNLERCE YILLIK DEVLET GELENEĞİ Kafkas, Irak, Filistin, Suriye, Çanakkale, Galiçya, Makedonya, Romanya cephelerinde savaşan Osmanlı ordusunun olumsuz şartlara rağmen büyük başarılara imza attığını, özellikle Çanakkale cephesine tüm gücüyle yüklenen düşmanın hem denizde hem karada geri çekilmek zorunda kalmasının harp tarihine altın harflerle yazıldığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

Kafkas, Irak, Filistin, Suriye, Çanakkale, Galiçya, Makedonya, Romanya cephelerinde savaşan Osmanlı ordusunun olumsuz şartlara rağmen büyük başarılara imza attığını, özellikle Çanakkale cephesine tüm gücüyle yüklenen düşmanın hem denizde hem karada geri çekilmek zorunda kalmasının harp tarihine altın harflerle yazıldığını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti: TERCİHİMİZ BATI OLDU

“Bir millet olarak İstiklal Harbimizi başlattık. Milli mücadele, Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Osmanlı ordusunun kurmay kadrolarının liderliği ve Anadolu’daki askeri unsurların katılımıyla dün kutladığımız 30 Ağustos zaferiyle başarıya ulaşmıştır. Binlerce yıllık devlet geleneğimizin coğrafyamızdaki 600 yıllık çınarı Osmanlı, tarih sahnesinden çekilirken yerini genç Türkiye Cumhuriyeti’ne bırakmıştır. 2. Dünya Savaşı sonrası tercihimizi Batı demokrasisinden ve savunma konseptinden yana kullanarak yeni bir döneme girdik.

DARBELERLE ÖRSELENDİ

NATO savunma konsepti bize tıpkı AB’nin ülkemizi tam üye yapmayıp sadece Gümrük Birliği içinde tutmasıyla ekonomimize küresel rekabet gücü kazandırması gibi önemli katkılarda bulundu. Bu süreçte her ne kadar darbe, cunta ve vesayet dönemlerinde örselenmiş olsa da milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri istiklalimizin ve istikbalimizin en büyük güvencesi olmaya hep devam etti ve edecektir.”

Patriot baskı aracı haline getirilmemeli

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Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni’ndeki konuşmasında, eğitim-öğretimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan 325 askeri öğrenciyi tebrik etti. Mezun olan 325 askeri öğrencinin 224’ünün Türk vatandaşı, 101’inin 16 ayrı ülkeden misafir öğrenci olduğunu kaydeden Erdoğan, sadece bu tablonun dahi Türkiye’nin fiziki sınırlarının çok ötesinde bir ülke olduğu gerçeğini gösterdiğini söyledi. ABD ile ilişkilere de değinen Erdoğan, şöyle devam etti: “Patriot satışı bize karşı bir baskı aracı haline getirilip ve bu şekilde güvenlik ihtiyaçlarımız zaafa uğratılmaya kalkılırsa tercihimizi diğer sistemden yana kullanmaktan da çekinmeyiz. Nitekim de öyle yaptık. (F-35) Türkiye bu projenin ortaklarından ve üreticilerinden biri olduğu halde, parasını ödediğimiz uçaklar bize teslim edilmiyor. Elimiz, kolumuz bağlı şekilde herhalde başımıza gelecekleri bekleyecek halimiz yok. Biz Türk milletinin birer aziz evladıyız, gereği neyse onu yapacağız. Türkiye kendisine bir adım gelene üç adım, beş adım yaklaşmaktan asla geri durmaz. Ama kendisini kurduğu tuzaklara yuvarlamak için sahte bir müttefiklik maskesiyle oyalayanlara da eyvallah etmez. Akıllarınca Türkiye’ye mezar yeri hazırlayanların sonu tarihinde her döneminde zillet çukuruna yuvarlanmak olmuştur, bugünde öyle olacaktır.”

Hamsi tava süper

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yavru kalkan balıklarını denize döktü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanlığınca İstanbul Poyrazköy’de düzenlenen ‘2019- 2020 Su Ürünleri Av Sezonunun Açılış Programı’na katıldı. Burada konuşan Erdoğan, balıkçılara bir müjde vererek, Su Ürünleri Kanunu’ndaki değişikliği teknik düzeyde tamamladıklarını ve Meclis açıldıktan sonra teklifin gündeme gireceğini söyledi. Erdoğan, gazetecilerin en sevdiği balığın sorması üzerine, “Hamsi. Balıkta doğrusu ben mezgiti çok severim ama tabii ehlinin elinden tava mezgit süper. Tavsiye ederim. Hamsi tava süper. Merhum anam çok iyi yapardı. Gerçekten iyi yapan olduğu zaman hamsi tava, hele hele bir de mısır unuyla olduğu zaman bambaşkadır” dedi.

GÜNDEM Kararlıyız güçlüyüz



