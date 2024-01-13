Şimdiden Süper Vali oldu!

CHP, Beşikçioğlu için dün partinin Ankara İl Başkanlığında tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Beşikçioğlu’nun adaylığına ilişkin, “Behzat Ç.’nin, Etimesgut’a çok yakışacağına yürekten inanıyoruz” demesi üzerine Beşikçioğlu, “Vali de çok yakışır” karşılığını verdi.

Beşikçioğlu, 2006-2008 yıllarında yayınlanan ve Vali Recep Yazcıoğlu’nun hayatını konu alan Köprü dizisinde, ‘Vali’ rolünü canlandırmıştı. Toplantıda konuşan Beşikçioğlu da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı çıktığı iddiasıyla ilgili, “Mansur başkanımla benim asla bir sıkıntım olmadı. İkimiz de Angaralıyız. İki Angaralı, bu Ankara’ya daha neler yapacak” dedi.