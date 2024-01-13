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Şimdiden Süper Vali oldu!

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu’nun Süper Vali olarak anılan Recep Yazcıoğlu’ndan daha başarılı olacağını ima etti.

Haber Merkezi
04:00 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 06:40 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Erdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu

CHP, Beşikçioğlu için dün partinin Ankara İl Başkanlığında tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıda, Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, Beşikçioğlu’nun adaylığına ilişkin, “Behzat Ç.’nin, Etimesgut’a çok yakışacağına yürekten inanıyoruz” demesi üzerine Beşikçioğlu, “Vali de çok yakışır” karşılığını verdi.


BAŞKANLA SORUNUMUZ YOK

Beşikçioğlu, 2006-2008 yıllarında yayınlanan ve Vali Recep Yazcıoğlu’nun hayatını konu alan Köprü dizisinde, ‘Vali’ rolünü canlandırmıştı. Toplantıda konuşan Beşikçioğlu da, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın adaylığına karşı çıktığı iddiasıyla ilgili, “Mansur başkanımla benim asla bir sıkıntım olmadı. İkimiz de Angaralıyız. İki Angaralı, bu Ankara’ya daha neler yapacak” dedi.


#politika
#CHP
#Erdal Beşikçioğlu
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