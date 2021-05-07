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ANKARA

Şimşek’ten gençlere yapay zeka müjdesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere müjdeyi verdi. Başkan Şimşek, yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan sistem sayesinde gençlerin 19 bin 800 soruya erişebileceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Şimşek’ten gençlere yapay zeka müjdesi
Fotoğraf: Arşiv

Gölbaşı Belediyesi, üniversiteye hazırlanan öğrencileri ‘Soru Kampüsü’ ile buluşturuyor. 19 bin 800 soru bulunan sistem, yapay zeka teknolojisiyle öğrencilerin eksiklerini tespit ediyor. ‘Soru Kampüsü’ ile Türkiye genelindeki öğrencilerin başarı oranları birbiriyle karşılaştırılabilirken her bir öğrenciye ‘hem bireysel, hem de Türkiye geneli başarı’ şeklinde detaylı raporlar hazırlanabiliyor.

  • Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ücretsiz online eğitim desteği sisteminin, soru çözme platformu olmasının yanı sıra öğrencileri yapay zeka teknolojisiyle buluşturup detaylı analizlerle yol gösteren bir sistem olduğunu aktardı. Başkan Şimşek, “Salgın nedeniyle öğrencilerimiz okullarından ve sınavlarından uzak kaldılar. Gölbaşılı gençlerimizin hayatlarını şekillendirecek olan üniversite sınavlarına başarılı bir şekilde hazırlanabilmeleri, hedeflerine ulaşabilmeleri için yapay zeka sistemini hizmetlerine sunuyoruz” dedi.

YAPAY ZEKA İLE GELEN BAŞARI

Proje hakkında detaylı bilgi de paylaşan Başkan Ramazan Şimşek “Yapay zeka sistemimiz sayesinde öğrencilerimiz başarı yüzdelerini görerek eksiklerini tespit edebilecek. Zaman yönetimi sorunu birçok gencimizin sınavlardan üzgün ayrılmasına sebep oluyor. Sistem sayesinde gençlerimiz zamanı doğru kullanabilecek. Aynı zamanda analitik düşünme becerisi, muhakeme becerisi, karar verme becerisinin gelişmesine yardımcı olan ‘Soru Kampüsü’ sayesinde gençlerimiz bir adım önde olacak. Bu sistemin içinde yerini almak isteyen gençlerimizin belediyemize müracaatlarını bekliyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.

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