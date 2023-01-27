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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş cinayeti soruşturması kapsamında gözaltına alınan avukat tutuklandı.

09:50 . 27/01/2023 Cuma
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Sinan Ateş

Sinan Ateş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
nca açılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli avukat S.Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen S.Ö, soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade verdi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Avukat S.Ö. ile gözaltına alınan T.D. ve E.Y. daha önce tutuklanmıştı. Böylece soruşturmada tutuklu sayısı 18 oldu.

Ne olmuştu?

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022'de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


#Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
#Sinan Ateş
#Ankara
1 saat önce
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Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında bir avukat tutuklandı
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